Internet Slow In World : इंटरनेट क्यों हुआ धीमा ? समुद्र के नीचे बिछी केबल कटने से असर

हजारों किलोमीटर लंबी ये फाइबर-ऑप्टिक लाइनें समुद्रतल के करीब बिछी होती हैं और अलग-अलग महाद्वीपों को जोड़ती हैं। इन्हीं में से दो बड़ी केबल सिस्टम- एसएमडब्लयू4 और आईएमईडब्लयूई इस बार प्रभावित हुईं। एसएमडब्लयू4 का संचालन भारत की टाटा कम्युनिकेशंस करती हैं, जबकि आईएमईडब्लयूई कई देशों की कंपनियों का साझा नेटवर्क है। इस घटना के कारण भारत के अलावा पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत के यूजर्स ने भी इंटरनेट स्पीड घटने की शिकायत की। कुवैत ने माना कि उसका फैल्कन जीसीएक्स कैबल भी डैमेज हुआ है। यमन की सरकार ने हूती विद्रोहियों पर शक जताया है, जो पिछले एक साल में लाल सागर में सौ से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। हालांकि, उन्होंने इस बार जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है।