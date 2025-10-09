थाने पहुंची IAS अमनीत, कहा- ‘इतना कमजोर नहीं था पूरन, DGP और SP रोहतक को नहीं छोड़ूंगी’, दर्ज हो FIR

IAS पत्नी ने कहा कि आठ पन्नों का सुसाइड नोट एक टूटे हुए मन का दस्तावेज है। जो उन अधिकारियों के नामों को उजागर करता है, जिनकी वजह से पूरन को इस हद तक कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने शत्रुजीत कपूर के खिलाफ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अधिनियम 1989 के तहत संरक्षण की मांग की थी क्योंकि उन्हें जातिगत भेदभाव, जाति आधारित गालियां, जाति आधारित भेदभाव और सार्वजनिक अपमान का बार-बार सामना करना पड़ रहा था। अनुसूचित जाति की पहचान के आधार पर मेरे पति को परेशान करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एक अलग और गंभीर अपराध है।