अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच भारत को राहत, रूस-टेक्सास से तेल-गैस आपूर्ति पहुंची, सरकार सतर्क मोड में



अधिकारियों के अनुसार यह समूह समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ समर्पित रूप से काम करेगा और क्षेत्रीय समूहों को हितधारकों के साथ जरूरी तालमेल रखेगा। बैठक में अधिकारियों ने कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, निर्यात, जहाजरानी, व्यापार, वित्त और आपूर्ति श्रृंखला सहित विभिन्न क्षेत्रों पर संघर्ष के संभावित प्रभाव के बारे में प्रजेंटेशन दिया। साथ ही आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों और आगे की योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में देश के समग्र व्यापक आर्थिक परिदृश्य और आगे उठाए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, एस.जयशंकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल और हरदीप सिंह पुरी व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक में मौजूद रहे।