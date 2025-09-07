क्या केरल में है पाकिस्तान का शासन? भड़के राजीव चंद्रशेखर, फूलों से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और भगवा झंडा बनाने पर FIR

बीजेपी ने कहा कि लोगों पर FIR दर्ज करना गलत है। पार्टी ने इसे “ऑपरेशन सिंदूर पुक्कलम” के खिलाफ कार्रवाई करार दिया। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूकलम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई चौंकाने वाली है। क्या केरल, पाकिस्तान के शासन में है या जमात-ए-इस्लामी द्वारा शासित है? भारत में पहली बार पुलिस ओनम पूकलम बनाने के आरोप में मामला दर्ज कर रही है। ओनम के फूलों के कालीन पर ऑपरेशन सिंदूर लिखने का मामला दर्ज करके सरकार किसे खुश करने की कोशिश कर रही है?