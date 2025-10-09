ISI से जुड़ा आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2.5 किलो आईईडी के साथ दो आतंकी गिरफ्तार

पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ (ANI)
पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के समर्थन से संचालित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह कार्रवाई राज्य में शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए की गई है, जिसमें जालंधर से दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार, यह मॉड्यूल बीकेआई के सरगना हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देश पर ब्रिटेन में बैठे हैंडलर निशान जौरियन और आदेश जमाराय के माध्यम से संचालित हो रहा था। कार्रवाई के दौरान जालंधर से गुरजिंदर सिंह और दीवान सिंह नामक दो आतंकियों को हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से 2.5 किलोग्राम आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस)/आरडीएक्स और एक रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया।
प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह आईईडी किसी बड़े आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि यह आईएसआई समर्थित नेटवर्क राज्य में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की साजिश रच रहा था। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना अमृतसर में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ जारी है, ताकि मॉड्यूल के अन्य सदस्यों और उनके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पूरा खुलासा हो सके।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "यह कार्रवाई आईएसआई द्वारा प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के हमारे अभियान का हिस्सा है। ब्रिटेन से संचालित यह मॉड्यूल पंजाब में सुनियोजित हमलों की फिराक में था। बरामद सामग्री से साफ है कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।" अधिकारी ने कहा कि जांच में नेटवर्क के अन्य कनेक्शनों की पड़ताल की जा रही है।
पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।
