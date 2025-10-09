ISI से जुड़ा आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2.5 किलो आईईडी के साथ दो आतंकी गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह आईईडी किसी बड़े आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि यह आईएसआई समर्थित नेटवर्क राज्य में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की साजिश रच रहा था। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना अमृतसर में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ जारी है, ताकि मॉड्यूल के अन्य सदस्यों और उनके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पूरा खुलासा हो सके।