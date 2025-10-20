IT पेशेवर महिला का यौन उत्पीड़न, हिस्ट्रीशीटर ट्रक चालक गिरफ्तार

IT पेशेवर महिला महिला से यौन उत्पीड़न (File Photo)
केरल के कजक्कुट्टम स्थित एक महिला छात्रावास में 25 वर्षीय IT पेशेवर महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तमिलनाडु के एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बेंजामिन के रूप में हुई है, जो एक ट्रक चालक है और उसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।
शुक्रवार तड़के यह घटना तब घटी जब पीड़िता अपने छात्रावास के कमरे में अकेली सो रही थी। आरोपी बेंजामिन चोरी करने के इरादे से छात्रावास परिसर में घुसा। इससे पहले उसने आस-पास के घरों में चोरी की वारदातें की थीं। हॉस्टल में घुसकर उसने महिला का मुंह दबा दिया, चीखने पर जान से मारने की धमकी दी और भागने से पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। सुबह होते ही पीड़िता ने हॉस्टल के अन्य लोगों को बताया और कजक्कुट्टम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत 17 अक्टूबर की सुबह मिली थी।
शुरुआती जांच में मुश्किल आई क्योंकि हॉस्टल में कोई CCTV कैमरा नहीं था। फिर भी, पुलिस ने आस-पास के इलाकों के CCTV फुटेज और वाहनों की मूवमेंट का विश्लेषण कर संदिग्ध का पता लगाया। अपराध के बाद बेंजामिन अपनी लॉरी में सोया और सुबह उसे सर्विसिंग के लिए ले गया। सर्विस सेंटर पर बहस के दौरान उसका CCTV फुटेज वायरल हुआ, जिसके आधार पर केरल और तमिलनाडु पुलिस के संयुक्त अभियान में रविवार को मदुरै से उसे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी का विरोध करने के बावजूद बेंजामिन को पकड़ लिया गया। पीड़िता ने भी उसकी पहचान की पुष्टि की। पुलिस ने बताया कि आरोपी केरल में कई चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है।
जांच को तेज करने के लिए सिटी D-स्क्वॉड और तीन पुलिस स्टेशनों की विशेष टीम गठित की गई। घटना के बाद पुलिस ने टेक्नोपार्क और कजक्कुट्टम क्षेत्र के सभी छात्रावासों (खासकर महिला हॉस्टलों) को नोटिस जारी किया है। इसमें CCTV कैमरे लगाने और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह क्षेत्र IT पेशेवर महिलाओं का प्रमुख आवासीय इलाका है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। पीड़िता को पूर्ण सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है।
केरल पुलिस ने सभी जिलों में हॉस्टलों और आवासीय परिसरों की सुरक्षा जांच तेज कर दी है। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रात्रिकालीन गश्त बढ़ा दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग