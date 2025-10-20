IT पेशेवर महिला का यौन उत्पीड़न, हिस्ट्रीशीटर ट्रक चालक गिरफ्तार

शुरुआती जांच में मुश्किल आई क्योंकि हॉस्टल में कोई CCTV कैमरा नहीं था। फिर भी, पुलिस ने आस-पास के इलाकों के CCTV फुटेज और वाहनों की मूवमेंट का विश्लेषण कर संदिग्ध का पता लगाया। अपराध के बाद बेंजामिन अपनी लॉरी में सोया और सुबह उसे सर्विसिंग के लिए ले गया। सर्विस सेंटर पर बहस के दौरान उसका CCTV फुटेज वायरल हुआ, जिसके आधार पर केरल और तमिलनाडु पुलिस के संयुक्त अभियान में रविवार को मदुरै से उसे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी का विरोध करने के बावजूद बेंजामिन को पकड़ लिया गया। पीड़िता ने भी उसकी पहचान की पुष्टि की। पुलिस ने बताया कि आरोपी केरल में कई चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है।