क्यों बढ़ रही है 2025 में फिर से ITR की तारीख बढ़ाने की मांग ? जानें पूरी वजह

ITR Due Date Extension 2025: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख (ITR Due Date Extension 2025) जैसे ही नज़दीक आती है, सोशल मीडिया पर एक पुराना ट्रेंड फिर से ज़ोर पकड़ रहा है, "#Extend_Due_ Date_Immediately"। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की 15 सितंबर 2025 की समय सीमा से ठीक एक हफ्ते पहले यह हैशटैग फिर से ट्रेंड करने लगा है। इस बार भी, टैक्स प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) की ओर से ITR और टैक्स ऑडिट (Income Tax Return Deadline India) की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि मौजूदा समय सीमा में सभी रिटर्न (Tax Audit Report AY 2025-26) और ऑडिट रिपोर्ट समय से तैयार करना मुश्किल हो रहा है।