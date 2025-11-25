‘दलितों को भी शंकराचार्य बनाओ’…रामभद्राचार्य ने SC/ST Act खत्म करने का किया समर्थन तो भड़के पप्पू यादव

पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं शंकराचार्य से अनुरोध करूंगा, कि सभी शंकराचार्य अपने समूह में दलितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शामिल करें, और हम तुरंत आरक्षण खत्म कर देंगे। बता दें कि मंगलवार को ही, रामभद्राचार्य ने जातिगत व्यवस्था को खत्म करने की वकालत करते हुए कहा है कि, SC/ST एक्ट को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि वेदों में अवर्ण या सवर्ण का कोई जिक्र नहीं है। रामभद्राचार्य ने आगे कहा, जाति-आधारित व्यवस्था राजनीतिक नेताओं द्वारा शुरू की गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।