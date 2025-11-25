Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘दलितों को भी शंकराचार्य बनाओ’…रामभद्राचार्य ने SC/ST Act खत्म करने का किया समर्थन तो भड़के पप्पू यादव

जगद्गुरु रामभद्राचार्य के SC/ST एक्ट को खत्म करने के बयान ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिस पर बीजेपी ने समर्थन किया है, जबकि विपक्षी नेताओं ने कड़ी आलोचना करते हुए पप्पू यादव ने दलितों को शंकराचार्य समूह में शामिल करने की चुनौती दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 25, 2025

Jagadguru Rambhadracharya and Pappu Yadav

जगद्गुरु रामभद्राचार्य और पप्पू यादव (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

जगद्गुरु रामभद्राचार्य के SC/ST एक्ट को खत्म करने को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से तेज और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीजेपी ने जहां इस बात का समर्थन किया है वहीं कांग्रेसी और अन्य विपक्षी नेता इसे लेकर रामभद्राचार्य की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इस मामले पर बयान देते हुए रामभद्राचार्य को दलितों को शंकराचार्य में शामिल करने की चुनौती दे डाली।

दलितों को शामिल करो, हम खत्म कर देंगे आरक्षण

पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं शंकराचार्य से अनुरोध करूंगा, कि सभी शंकराचार्य अपने समूह में दलितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शामिल करें, और हम तुरंत आरक्षण खत्म कर देंगे। बता दें कि मंगलवार को ही, रामभद्राचार्य ने जातिगत व्यवस्था को खत्म करने की वकालत करते हुए कहा है कि, SC/ST एक्ट को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि वेदों में अवर्ण या सवर्ण का कोई जिक्र नहीं है। रामभद्राचार्य ने आगे कहा, जाति-आधारित व्यवस्था राजनीतिक नेताओं द्वारा शुरू की गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चुनाव लड़ने की दी सलाह

रामभद्राचार्य के बयान ने आरक्षण और SC/ST के लिए कानूनी सुरक्षा पर बहस को फिर से गरमा दिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दो-तिहाई बहुमत जीत कर संसद में आओ, सरकार बनाओ और फिर अपनी मर्ज़ी से कानूनों को बदलो। और अगर आपको लगता है कि पीएम मोदी सिर्फ इसलिए आपकी सुनेंगे क्योंकि आप उनके समूह का हिस्सा है तो आप अपने मंत्रियों से आरक्षण हटाने के लिए कह सकते हैं।

भाजपा नेताओं ने किया समर्थन

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, संविधान ही जगद्गुरु रामभद्राचार्य का इलाज है। अगर आज संविधान पूरी तरह से लागू हो जाए, तो रामभद्राचार्य जेल के अंदर होंगे। वहीं भाजपा नेताओं ने रामभद्राचार्य के इस बयान का समर्थन किया है। बीजेपी मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने कहा, रामभद्राचार्य द्वारा दिए गए बयानों का मैं समर्थन करता हूं। जाति व्यवस्था और वर्ण के आधार पर समाज का बंटवारा लंबे समय से इस देश को कमजोर करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Nov 2025 03:47 pm

Hindi News / National News / ‘दलितों को भी शंकराचार्य बनाओ’…रामभद्राचार्य ने SC/ST Act खत्म करने का किया समर्थन तो भड़के पप्पू यादव

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना

बिहार को टेक हब बनाने की तैयारी! नीतीश कैबिनेट ने AI मिशन, सैटेलाइट टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर को दी हरी झंडी

bihar cabinet
पटना

‘भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट…’ मधुबनी और पटना में गोलीबारी पर RJD ने सरकार को घेरा

Samrat Chaudhary
पटना

मेरे भाई ने वोट दिया था PK को, जनसुराज को गया ही नहीं- बिहार चुनाव को लेकर पत्रकार का दावा

Bihar News: प्रशांत किशोर फाइल फोटो
पटना

Bihar Politics: राबड़ी आवास से कई दिनों बाद बाहर आए तेजस्वी यादव…पर चुप्पी बरकरार, पत्नी और बच्चे भी दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव: bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.