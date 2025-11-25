‘दलितों को भी शंकराचार्य बनाओ’…रामभद्राचार्य ने SC/ST Act खत्म करने का किया समर्थन तो भड़के पप्पू यादव

जगद्गुरु रामभद्राचार्य और पप्पू यादव (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
जगद्गुरु रामभद्राचार्य के SC/ST एक्ट को खत्म करने को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से तेज और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीजेपी ने जहां इस बात का समर्थन किया है वहीं कांग्रेसी और अन्य विपक्षी नेता इसे लेकर रामभद्राचार्य की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इस मामले पर बयान देते हुए रामभद्राचार्य को दलितों को शंकराचार्य में शामिल करने की चुनौती दे डाली।
पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं शंकराचार्य से अनुरोध करूंगा, कि सभी शंकराचार्य अपने समूह में दलितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शामिल करें, और हम तुरंत आरक्षण खत्म कर देंगे। बता दें कि मंगलवार को ही, रामभद्राचार्य ने जातिगत व्यवस्था को खत्म करने की वकालत करते हुए कहा है कि, SC/ST एक्ट को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि वेदों में अवर्ण या सवर्ण का कोई जिक्र नहीं है। रामभद्राचार्य ने आगे कहा, जाति-आधारित व्यवस्था राजनीतिक नेताओं द्वारा शुरू की गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।
रामभद्राचार्य के बयान ने आरक्षण और SC/ST के लिए कानूनी सुरक्षा पर बहस को फिर से गरमा दिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दो-तिहाई बहुमत जीत कर संसद में आओ, सरकार बनाओ और फिर अपनी मर्ज़ी से कानूनों को बदलो। और अगर आपको लगता है कि पीएम मोदी सिर्फ इसलिए आपकी सुनेंगे क्योंकि आप उनके समूह का हिस्सा है तो आप अपने मंत्रियों से आरक्षण हटाने के लिए कह सकते हैं।
कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, संविधान ही जगद्गुरु रामभद्राचार्य का इलाज है। अगर आज संविधान पूरी तरह से लागू हो जाए, तो रामभद्राचार्य जेल के अंदर होंगे। वहीं भाजपा नेताओं ने रामभद्राचार्य के इस बयान का समर्थन किया है। बीजेपी मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने कहा, रामभद्राचार्य द्वारा दिए गए बयानों का मैं समर्थन करता हूं। जाति व्यवस्था और वर्ण के आधार पर समाज का बंटवारा लंबे समय से इस देश को कमजोर करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।
