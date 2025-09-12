Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Jagdeep Dhakhar: उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए जगदीप धनखड़, पद छोड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे

Jagdeep Dhankhar First Appearance: भारत के नए उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पद की शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति ने भी खासा ध्यान खींचा, जो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे।

भारत

Mukul Kumar

Sep 12, 2025

उपराष्ट्रपति शपथ समारोह में जगदीप धनखड़। (फोटो- IANS)

चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन (C. P. Radhakrishnan takes oath) ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत के 15वें उपराष्ट्रपति (Vice President Oath Ceremony) के रूप में शपथ ली।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Modi), गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे।

दूसरी तरफ, समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) की उपस्थिति ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया। जुलाई 2025 में धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद, वह पहली बार सावर्जनिक रूप से दिखे हैं।

ये भी पढ़ें

उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने के करीब 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
जयपुर
Jagdeep Dhankhar broke his silence nearly 50 days after resigning Vice President post know what he said

स्वास्थ्य कारणों से धनखड़ ने दे दिया था इस्तीफा

धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके अचानक इस्तीफे से सरकार और विपक्ष के बीच टकराव शुरू हो गया।

दरअसल, विपक्ष उनके द्वारा बताए गए कारण से सहमत नहीं था और उसने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल ने उन्हें जबरन पद से हटाया है।

अपने इस्तीफे के बाद, जगदीप धनखड़ किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और न ही मीडिया से बातचीत की, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि यह उनकी ओर से जानबूझकर लिया गया फैसला था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन को शपथ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाई।

एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने 9 सितंबर को हुए कड़े मुकाबले वाले चुनाव में 452 वोट हासिल करके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले।

कोयंबटूर से दो बार भाजपा सांसद रहे हैं राधाकृष्णन

राधाकृष्णन कोयंबटूर से दो बार भाजपा सांसद रहे हैं और उन्होंने भाजपा तमिलनाडु प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। उनका राजनीतिक जीवन दशकों लंबे करियर का प्रतीक है, जो जनसंघ से शुरू हुआ और फिर भाजपा में परिवर्तित हो गया।

धनखड़ ने भी दी उपराष्ट्रपति को बधाई

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को उनकी निर्णायक जीत पर उनके पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ ने भी बधाई दी। राधाकृष्णन को लिखे एक पत्र में, धनखड़ ने कहा कि इस प्रतिष्ठित पद पर आपकी पदोन्नति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि राधाकृष्णन के नेतृत्व में यह पद निश्चित रूप से और अधिक सम्मान व गौरव प्राप्त करेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Published on:

12 Sept 2025 11:52 am

Hindi News / National News / Jagdeep Dhakhar: उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए जगदीप धनखड़, पद छोड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.