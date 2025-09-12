Jagdeep Dhakhar: उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए जगदीप धनखड़, पद छोड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को उनकी निर्णायक जीत पर उनके पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ ने भी बधाई दी। राधाकृष्णन को लिखे एक पत्र में, धनखड़ ने कहा कि इस प्रतिष्ठित पद पर आपकी पदोन्नति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि राधाकृष्णन के नेतृत्व में यह पद निश्चित रूप से और अधिक सम्मान व गौरव प्राप्त करेगा।