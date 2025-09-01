उप-राष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार नजर आए धनखड़, आज खाली कर देंगे सरकारी आवास

उप-राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लगभग एक महीने बाद जगदीप धनखड़ अपने सरकारी आवास से बाहर नजर आए है। धनखड़ स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने आवास से बाहर आए थे और उन्होंने इस दौरान धौला कुआं में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक डेंटिस्ट से मुलाकात की। सूत्रों की मानें तो धनखड़ ने उप-राष्ट्रपति का सरकारी आवास खाली करने का फैसला भी ले लिया है। वह आज शाम सरकारी आवास छोड़ कर दक्षिण दिल्ली के छत्तरपुर एन्क्लेव में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख अभय सिंह चौटाला के एक फार्महाउस में जाएंगे।
74 वर्षीय धनखड़ ने 21 जुलाई को उप-राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद से ही वह सार्वजनिक रूप से नज़र नहीं आए थे। खबरों के अनुसार, वह इस्तीफे के बाद से ही उन्हें आवंटित सरकारी आवास में रह रहे थे और अपने करीबी लोगों से मुलाकात कर रहे थे। जिसके बाद अब वह अस्पताल जाने के लिए अपने आवास से बाहर आए है, जो कि पद से हटने के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति मानी जा रही है। बता दें कि, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे है, जिससे पहले धनखड़ को संसद भवन परिसर के पास स्थित उपराष्ट्रपति के सरकारी आवास को खाली करना था, जिसे वह आज शाम खाली कर देंगे।
धनखड़ ने सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी दे दी है कि वह शाम को गदापुर डीएलएफ फार्म्स, छत्तरपुर एन्क्लेव में अभय सिंह चौटाला के एक निजी आवास में चले जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, धनखड़ पहले ही बहुत सा सामान इस निजी आवास पर पहुंचा चुके है और बाकि बचे सामान को उपराष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के अंदर एक फ्लैट में रखा गया है। वहीं जब चौटाला से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि धनखड़ उनके फार्महाउस में शिफ्ट हो रहे है। चौटाला ने कहा, हमारे पुराने पारिवारिक संबंध हैं और उन्होंने मुझसे घर नहीं मांगा था बल्कि मैंने खुद उन्हें इसकी पेशकश की है।