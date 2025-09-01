उप-राष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार नजर आए धनखड़, आज खाली कर देंगे सरकारी आवास

74 वर्षीय धनखड़ ने 21 जुलाई को उप-राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद से ही वह सार्वजनिक रूप से नज़र नहीं आए थे। खबरों के अनुसार, वह इस्तीफे के बाद से ही उन्हें आवंटित सरकारी आवास में रह रहे थे और अपने करीबी लोगों से मुलाकात कर रहे थे। जिसके बाद अब वह अस्पताल जाने के लिए अपने आवास से बाहर आए है, जो कि पद से हटने के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति मानी जा रही है। बता दें कि, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे है, जिससे पहले धनखड़ को संसद भवन परिसर के पास स्थित उपराष्ट्रपति के सरकारी आवास को खाली करना था, जिसे वह आज शाम खाली कर देंगे।