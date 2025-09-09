जेल में बंद इस एक्टर ने कोर्ट से मांगा जहर, कहा- कई दिनों से…

मंगलवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले की एक सुनवाई के दौरान आरोपी दर्शन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। इस दौरान दर्शन ने कोर्ट में अपनी पीड़ा सुनाई और बताया कि उनके हाथों में फंगल इंफेक्शन भी हो गया है। दर्शन ने कहा कि, उन्हें जेल से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं है जिसके चलते उन्होंने कई दिनों से सूरज की रोशनी नहीं देखी है। दर्शन ने कोर्ट को अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि, अब उनके कपड़ो तक से बदबू आने लगी है और जेल में रहते हुए कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद दर्शन ने कहा कि कोर्ट उन्हें जहर दे दे।