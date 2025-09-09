जेल में बंद इस एक्टर ने कोर्ट से मांगा जहर, कहा- कई दिनों से…

बड़े बड़े बंगलों में रहने और पूरी सुख सुविधा के साथ जीवन जीने वाले कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा इन दिनों हत्या के आरोप में जेल की चार दिवारी में बंद है। जेल के अंधेरे कमरे में बिना किसी व्यवस्था के रहते हुए दर्शन को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं चुनौतियों से चलते दर्शन पूरी तरह से हताश हो गए है और उन्होंने हाल ही में कोर्ट से उन्हें जहर देने का अनुरोध किया है। दर्शन ने कोर्ट से कहा कि, उसने कई दिनों से धूप तक नहीं देखी है।
मंगलवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले की एक सुनवाई के दौरान आरोपी दर्शन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। इस दौरान दर्शन ने कोर्ट में अपनी पीड़ा सुनाई और बताया कि उनके हाथों में फंगल इंफेक्शन भी हो गया है। दर्शन ने कहा कि, उन्हें जेल से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं है जिसके चलते उन्होंने कई दिनों से सूरज की रोशनी नहीं देखी है। दर्शन ने कोर्ट को अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि, अब उनके कपड़ो तक से बदबू आने लगी है और जेल में रहते हुए कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद दर्शन ने कहा कि कोर्ट उन्हें जहर दे दे।
अदालत ने मामले को 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, ताकि आरोप तय किए जा सकें। पिछले महीने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अभिनेता को दी गई जमानत रद्द कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने दर्शन को हिरासत में लेने का आदेश देते हुए कहा था कि अगर वह जमानत पर बाहर रहता है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और मुकदमे पर असर पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने दर्शन के सेलिब्रिटी होने को एक कारण मानते हुए जमानत की मंजूरी दी थी, जो कि गलत है और कानून के खिलाफ है। इसके बाद 14 अगस्त को दर्शन को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। दर्शन के साथ साथ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों पर 33 वर्षीय रेणुकास्वामी नामक एक प्रशंसक का अपहरण करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप है।