Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जेल में बंद इस एक्टर ने कोर्ट से मांगा जहर, कहा- कई दिनों से…

फैन की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे कन्नड़ एक्टर दर्शन ने कोर्ट से कहा कि वह उसे जहर दे दे। उसने सुनवाई के दौरान कोर्ट को उसे जेल में हो रही परेशानियों के बारे में बताया।

भारत

Himadri Joshi

Sep 09, 2025

Kannada Actor Darshan
जेल में बंद एक्टर दर्शन ने कोर्ट से मांगा जहर (फोटो- एएनआई)

बड़े बड़े बंगलों में रहने और पूरी सुख सुविधा के साथ जीवन जीने वाले कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा इन दिनों हत्या के आरोप में जेल की चार दिवारी में बंद है। जेल के अंधेरे कमरे में बिना किसी व्यवस्था के रहते हुए दर्शन को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं चुनौतियों से चलते दर्शन पूरी तरह से हताश हो गए है और उन्होंने हाल ही में कोर्ट से उन्हें जहर देने का अनुरोध किया है। दर्शन ने कोर्ट से कहा कि, उसने कई दिनों से धूप तक नहीं देखी है।

रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में सजा काट रहा दर्शन

मंगलवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले की एक सुनवाई के दौरान आरोपी दर्शन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। इस दौरान दर्शन ने कोर्ट में अपनी पीड़ा सुनाई और बताया कि उनके हाथों में फंगल इंफेक्शन भी हो गया है। दर्शन ने कहा कि, उन्हें जेल से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं है जिसके चलते उन्होंने कई दिनों से सूरज की रोशनी नहीं देखी है। दर्शन ने कोर्ट को अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि, अब उनके कपड़ो तक से बदबू आने लगी है और जेल में रहते हुए कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद दर्शन ने कहा कि कोर्ट उन्हें जहर दे दे।

ये भी पढ़ें

दिल्ली सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचा बम स्क्वॉड
राष्ट्रीय
Delhi Secretariat and Maulana Azad Medical College received bomb threats

19 सितंबर तक के लिए मामला स्थगित

अदालत ने मामले को 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, ताकि आरोप तय किए जा सकें। पिछले महीने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अभिनेता को दी गई जमानत रद्द कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने दर्शन को हिरासत में लेने का आदेश देते हुए कहा था कि अगर वह जमानत पर बाहर रहता है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और मुकदमे पर असर पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की कर्नाटक हाई कोर्ट दी हुई जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने दर्शन के सेलिब्रिटी होने को एक कारण मानते हुए जमानत की मंजूरी दी थी, जो कि गलत है और कानून के खिलाफ है। इसके बाद 14 अगस्त को दर्शन को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। दर्शन के साथ साथ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों पर 33 वर्षीय रेणुकास्वामी नामक एक प्रशंसक का अपहरण करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2025 05:27 pm

Published on:

09 Sept 2025 05:26 pm

Hindi News / National News / जेल में बंद इस एक्टर ने कोर्ट से मांगा जहर, कहा- कई दिनों से…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.