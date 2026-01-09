9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Birthday Special: जब जयशंकर को Passport Guy बुलाने लगे थे लोग, खुद सुनाया मजेदार किस्सा

Jaishankar diplomatic success: विदेश मंत्री जयशंकर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि लोग उन्हें 'पासपोर्ट वाला आदमी' कहने लगे थे।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 09, 2026

S Jaishankar birthday

जयशंकर ने कुछ समय पहले एक मजेदार किस्सा सुनाया था। (PC: Facebook/jaishankar)

S Jaishankar birthday: विदेश मंत्री एस. जयशंकर कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के लिए कई बार 'संकटमोचक' साबित हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रही थी, तब जयशंकर दुनिया को भारतीय कार्रवाई की जरूरत के बारे में समझा रहे थे। उनके प्रयासों के चलते ही पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया और अमेरिका जैसे देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर आज यानी 9 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। चलिए उनसे जुड़ा एक रोचक किस्सा जानते हैं, जिसके बारे में उन्होंने ही खुद कुछ समय पहले बताया था।

कई सफल ऑपरेशन चलाए

एस. जयशंकर का पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। विदेश मंत्री बनने से पहले वह विदेश सचिव की भूमिका में थे। वह देश के पहले ऐसे विदेश सचिव हैं, जो विदेश मंत्री भी बने। मोदी सरकार में उन्हें 2019 को विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, तब से अब तक वह इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उनके कार्यकाल में विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कुछ बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। इसमें ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन वंदे भारत और ऑपरेशन सिंधु शामिल हैं। पिछले साल ईरान-इजरायल संघर्ष में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंधु की काफी तारीफ हुई थी।

पासपोर्ट चाहिए… संपर्क करो

जयशंकर ने कुछ वक्त पहले बताया था कि जब वह विदेश सचिव के तौर पर विदेश मंत्रालय का हिस्सा बने, तो उनकी छवि पासपोर्ट वाले व्यक्ति की हो गई। लोग उन्हें Passport Guy पुकारने लगे थे। 2024 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक भारतीय कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था - जब मैं विदेश मंत्रालय का हिस्सा बना, तो जहां मैं रहता हूं वहां मेरी छवि पासपोर्ट वाले आदमी के तौर पर हो गई थी। लोग कहते थे कि पासपोर्ट बनवाया है, तो जयशंकर से संपर्क करो, वह किसी से बात करके पासपोर्ट बनवा देगा। जयशंकर के अनुसार, उस समय पासपोर्ट बनवाना वाकई मुश्किल काम था। कई चक्कर लगाने पड़ते थे, दलाल भी सक्रिय रहते थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब लोगों को किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं, एक आवेदन पर पूरी प्रक्रिया आसानी से हो जाती है।

सुषमा स्वराज की तारीफ

जयशंकर ने बताया कि उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं और उन्होंने इस दिशा में काफी काम किया था। उन्होंने कहा मैं विदेश सचिव था और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, हम नियमित रूप से मीटिंग करते थे और अलग-अलग पासपोर्ट ऑफिस से फीडबैक लेते थे कि प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होती है। हमने इस पर काफी काम किया और आज नतीजा सबके सामने है। अब पासपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, सबकुछ बेहद तेज और आसान हो गया है। जब जयशंकर ने बताया कि लोग उन्हें पासपोर्ट दिलवाने वाला आदमी कहने लगे थे, तो इवेंट में मौजूद हर कोई खिलखिला कर हंसने लगा।

बेटे ने कहा था - कोई मदद न मांगे

इसी तरह, जब जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया, तो उनके बेटे ने एक ट्वीट करके कहा था कि कोई मुझसे पासपोर्ट बनवाने या वीजा में मदद का अनुरोध न करे। मैं इस मामले में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ध्रुव जयशंकर ने 31 मई, 2019 को अपने ट्वीट में लिखा था - और इससे पहले कि कोई पूछे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पासपोर्ट, वीज़ा या विदेश की जेल से बाहर निकालने जैसी किसी भी समस्या में मदद नहीं कर सकता। मेरी अपनी बहुत समस्याएं हैं (जेल के अलावा, मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूं)। बता दें कि जयशंकर 1977 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसेमंद समझा जाता है। सुषमा स्वराज के बाद उन्हें 2019 में देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था।

ये भी पढ़ें

Greenland पर ‘मनी’ स्ट्राइक की तैयारी, हर नागरिक को खरीदकर हसरत पूरी करेंगे Donald Trump!
विदेश
Trump cash offer Greenland people

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Jan 2026 11:47 am

Published on:

09 Jan 2026 11:42 am

Hindi News / National News / Birthday Special: जब जयशंकर को Passport Guy बुलाने लगे थे लोग, खुद सुनाया मजेदार किस्सा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.