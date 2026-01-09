Birthday Special: जब जयशंकर को Passport Guy बुलाने लगे थे लोग, खुद सुनाया मजेदार किस्सा

जयशंकर ने कुछ वक्त पहले बताया था कि जब वह विदेश सचिव के तौर पर विदेश मंत्रालय का हिस्सा बने, तो उनकी छवि पासपोर्ट वाले व्यक्ति की हो गई। लोग उन्हें Passport Guy पुकारने लगे थे। 2024 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक भारतीय कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था - जब मैं विदेश मंत्रालय का हिस्सा बना, तो जहां मैं रहता हूं वहां मेरी छवि पासपोर्ट वाले आदमी के तौर पर हो गई थी। लोग कहते थे कि पासपोर्ट बनवाया है, तो जयशंकर से संपर्क करो, वह किसी से बात करके पासपोर्ट बनवा देगा। जयशंकर के अनुसार, उस समय पासपोर्ट बनवाना वाकई मुश्किल काम था। कई चक्कर लगाने पड़ते थे, दलाल भी सक्रिय रहते थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब लोगों को किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं, एक आवेदन पर पूरी प्रक्रिया आसानी से हो जाती है।