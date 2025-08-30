जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंड्स्लाइड से 7 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई लोग

Heavy Rain Alert in Jammu Kashmir:जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के माहौर इलाके के बडर गांव में शनिवार सुबह एक भीषण भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। जिला प्रशासन के अनुसार, भारी बारिश के कारण हुए इस भूस्खलन और अचानक बाढ़ ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है।
जानकारी के मुताबिक, माहौर इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भूस्खलन को ट्रिगर किया, जिसके चलते कई लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें स्थानीय पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीमें शामिल हैं।
जिला प्रशासन ने बताया कि बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। प्रभावित क्षेत्र में सड़क संपर्क और बिजली जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिन्हें बहाल करने के लिए प्रशासन ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की अपील की है।