जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंड्स्लाइड से 7 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई लोग

जानकारी के मुताबिक, माहौर इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भूस्खलन को ट्रिगर किया, जिसके चलते कई लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें स्थानीय पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीमें शामिल हैं।