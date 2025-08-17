Kathua Cloudburst : जम्मू-कश्मीर सरकार मृतकों के परिजनों को देगी 2 लाख, घरों के नुकसान का मिलेगा मुआवजा

Cloudburst in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में हाल ही में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस आपदा में जान-माल का नुकसान हुआ, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष और एसडीआरएफ के जरिए प्रदान की जाएगी।