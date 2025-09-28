जम्मू-कश्मीर में सेना की बड़ी कामयाबी, LoC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों को किया ढेर

कुपवाड़ा में दो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए (फोटो- आईएएनएस)
जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां कुपवाड़ा ज़िले में, नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो पाकिस्तानी आतंकियों की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। रविवार को जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के जरिए यह आतंकी कश्मीर में घुसना चाह रहे थे, लेकिन सेना ने तत्काल कार्रवाई ने उनकी इस कोशिश को असफल कर दिया। अन्य आतंकियों के इलाके में छिपे होने के संदेह के चलते सेना अभी भी इस इलाके में ऑपरेशन चला रहा है।
सूत्रों के अनुसार, सेना को इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरु किया गया। सेना ने चप्पा चप्पा छान मारा और घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को पकड़ लिया। इस
ऑपरेशन के दौरान हथियार और अन्य युद्ध सामग्री भी बरामद की गई है। घटना की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर कार्रवाई शुरु की गई। इस दौरान जब आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरु कर दी, जिसके चलते सेना और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान सेना के जवानों की गोली लगने से आतंकियों की मौत हो गई।
अधिकारी ने बताया कि, दोनों मारे गए आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है और ना ही इस बात का पता चला है कि वह किस संगठन से जुड़े हुए थे। अधिकारी ने आगे कहा कि, अब भी इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले पर अभी तक सेना और पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस ऑपरेशन से एक ही दिन पहले बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव ने कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बारामूला के पार लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकवादी सक्रिय होने की चेतावनी दी थी।
