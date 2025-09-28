Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर में सेना की बड़ी कामयाबी, LoC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों को किया ढेर

कुपवाड़ा ज़िले में घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के आधार पर सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Sep 28, 2025

two Pakistani terrorists killed in Kupwara

कुपवाड़ा में दो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए (फोटो- आईएएनएस)

जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां कुपवाड़ा ज़िले में, नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो पाकिस्तानी आतंकियों की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। रविवार को जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के जरिए यह आतंकी कश्मीर में घुसना चाह रहे थे, लेकिन सेना ने तत्काल कार्रवाई ने उनकी इस कोशिश को असफल कर दिया। अन्य आतंकियों के इलाके में छिपे होने के संदेह के चलते सेना अभी भी इस इलाके में ऑपरेशन चला रहा है।

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सेना ने चलाया ऑपरेशन

सूत्रों के अनुसार, सेना को इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरु किया गया। सेना ने चप्पा चप्पा छान मारा और घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को पकड़ लिया। इस
ऑपरेशन के दौरान हथियार और अन्य युद्ध सामग्री भी बरामद की गई है। घटना की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर कार्रवाई शुरु की गई। इस दौरान जब आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरु कर दी, जिसके चलते सेना और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान सेना के जवानों की गोली लगने से आतंकियों की मौत हो गई।

आतंकी किस संगठन से जुड़े थे इसका खुलासा अभी नहीं हुआ

अधिकारी ने बताया कि, दोनों मारे गए आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है और ना ही इस बात का पता चला है कि वह किस संगठन से जुड़े हुए थे। अधिकारी ने आगे कहा कि, अब भी इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले पर अभी तक सेना और पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस ऑपरेशन से एक ही दिन पहले बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव ने कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बारामूला के पार लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकवादी सक्रिय होने की चेतावनी दी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Sept 2025 03:20 pm

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर में सेना की बड़ी कामयाबी, LoC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों को किया ढेर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM Modi की राजस्थान रैली में तकनीकी खराबी के बाद नौकरशाहों में खलबली, आईएएस अधिकारी को हटाने का प्रशासनिक फैसला

PM Modi Banswara Visit
राष्ट्रीय

फिर बारिश मचाने आ रही है तबाही, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Weather Heavy Rain
राष्ट्रीय

दिल्ली में दहशत, एयरपोर्ट, स्कूलों और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप

Bomb Threat
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: BJP ने चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान, 45 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

राष्ट्रीय

‘देश में भीड़ प्रबंधन में गड़बड़ी…सख्त नीति जरूरी’: तमिलनाडु भगदड़ हादसे पर बोले शशि थरूर

shashi tharoor
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.