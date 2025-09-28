जम्मू-कश्मीर में सेना की बड़ी कामयाबी, LoC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों को किया ढेर

सूत्रों के अनुसार, सेना को इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरु किया गया। सेना ने चप्पा चप्पा छान मारा और घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को पकड़ लिया। इस

ऑपरेशन के दौरान हथियार और अन्य युद्ध सामग्री भी बरामद की गई है। घटना की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर कार्रवाई शुरु की गई। इस दौरान जब आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरु कर दी, जिसके चलते सेना और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान सेना के जवानों की गोली लगने से आतंकियों की मौत हो गई।