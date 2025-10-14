जम्मू-कश्मीर में सेना की बड़ी कामयाबी, LoC से घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकवादियों को किया ढेर

खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में लॉन्च पैड पर बड़ी संख्या में आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठ करने के लिए तैयार आतंकवादियों की संख्या हमेशा बदलती रहती है, लेकिन यह लगभग 100 के आसपास हो सकती है। इसी के चलते सेना, सुरक्षा बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिल कर प्रदेश में आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार सघन आतंकवाद विरोधी अभियान चला रही हैं। इन ऑपरेशनों में सीधे आतंकवादियों के साथ-साथ उनके मददगारों और हमदर्दों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं।