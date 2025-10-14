Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर में सेना की बड़ी कामयाबी, LoC से घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकवादियों को किया ढेर

कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। मंगलवार को अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि, इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 14, 2025

Jammu and Kashmir

जम्मू-कश्मीर में सेना ने दो आतंकी मार गिराए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। मंगलवार को अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि, इस कार्रवाई के दौरान दो आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। जानकारी के अनुसार, सेना के सतर्क जवानों ने LoC पर कुछ संदिग्ध हलचल देखी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरु की। इस दौरान आंतकवादियों और जवानों के बीच गोलीबारी भी हुई और दो आतंकी मारे गए।

बर्फबारी से पहले घुसपैठ की आशंका

अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन अभी भी जारी है और इससे जुड़ी अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बता दे कि, सुरक्षा बल इस समय LoC और अंदरूनी इलाकों में चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रख रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ों के दर्रे बंद हो जाते हैं। दर्रे बंद होने से पहले आतंकवादी किसी भी हाल में भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं।

PoK पर इंतजार कर रहे सैंकड़ों आतंकवादी

खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में लॉन्च पैड पर बड़ी संख्या में आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठ करने के लिए तैयार आतंकवादियों की संख्या हमेशा बदलती रहती है, लेकिन यह लगभग 100 के आसपास हो सकती है। इसी के चलते सेना, सुरक्षा बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिल कर प्रदेश में आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार सघन आतंकवाद विरोधी अभियान चला रही हैं। इन ऑपरेशनों में सीधे आतंकवादियों के साथ-साथ उनके मददगारों और हमदर्दों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं।

ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी

पाकिस्तान में बैठे आतंकी ऑपरेटर और हैंडलर LoC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ड्रोनों से हथियार, गोला-बारूद, नशीले पदार्थ और पैसा भारतीय क्षेत्र में भेजा जाता है। यहां से आतंकवादियों के सहयोगियों यह समान उन तक पहुंचाने का काम करते है। इस ड्रोन खतरे से निपटने के लिए, BSF और सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LoC पर विशेष एंटी-ड्रोन उपकरण तैनात किए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Oct 2025 09:34 am

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर में सेना की बड़ी कामयाबी, LoC से घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकवादियों को किया ढेर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

NHAI का बड़ा ऐलान, गंदे टॉयलेट की जानकारी देने पर 1000 रूपये का इनाम

राष्ट्रीय

Bihar Elections: राजद उम्मीदवारों के साथ हो गया खेला, तेजस्वी ने कई कैंडिडेट से वापस लिए सिंबल, जानें वजह

Tejashwi Yadav and Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

IPS पूरन कुमार केस में जांच तेज, चंडीगढ़ पुलिस ने पत्नी को भेजा नोटिस

राष्ट्रीय

CM के डिनर में पकी ‘सियासी खिचड़ी’! कर्नाटक मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज, बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

राष्ट्रीय

बेटी ने की लव मैरिज, इंटरकास्ट शादी से नाराज पिता ने दामाद को उतारा मौत के घाट

Tamil Nadu Crime
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.