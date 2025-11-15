Jammu Kashmir Blast: सामने आया धमाके का सीसीटीवी फुटेज, 300 मीटर दूर तक उड़े शवों के चीथड़े

ब्लास्ट की यह घटना पुलिस स्टेशन के पास में मौजूद घर के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इन सीसीटीवी फुटेज से इन धमाके की भयानकता का पता लगाया जा सकता है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद आसपास के इलाके में जोर से कंपन हुआ। पास के घरों में लगी खिड़कियां भी जोर जोर से बजने लगी। इसी तरह के एक अन्य फुटेज में दमकल कर्मी (फायर फाइटर्स) धमाके के चलते फैली आग की लपटों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे है, जबकि धमाके वाली जगह से भारी धुआं उठता हुआ दिख रहा है।