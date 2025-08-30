जम्मू-कश्मीर के रामबन में फटा बादल, 3 लोगों की मौत, 4 लोग लापता

प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि लापता लोगों का पता लगाया जा सके। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी राहत केंद्र स्थापित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।