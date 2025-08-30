जम्मू-कश्मीर के रामबन में फटा बादल, 3 लोगों की मौत, 4 लोग लापता

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में 30 अगस्त 2025 को भारी बारिश और बादल फटने की घटना से भयावह स्थिति पैदा हो गई। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, कुछ घर पूरी तरह से बह गए हैं।
प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि लापता लोगों का पता लगाया जा सके। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी राहत केंद्र स्थापित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।
जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से यातायात बाधित हो गया है। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे मौसम में सुधार होने तक यात्रा से बचें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय प्रशासन के साथ स्थिति पर चर्चा की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
यह घटना रामबन में इस साल की दूसरी बड़ी आपदा है। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी बादल फटने की घटना में तीन लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे।