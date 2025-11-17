प्रशांत किशोर ने झूठ की बुनियाद पर शुरू की थी जन सुराज? चुनाव नतीजों से उठा सवाल

जन सुराज के नेता उदय सिंह ने पीके के राजनीति छोड़ने की अफवाहों पर कहा- बिल्कुल नहीं, प्रशांत किशोर राजनीति नहीं छोड़ेंगे। अब बिहार की जनता को फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी। किशोर ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर जदयू को 25 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो वह राजनीति छोड़ देंगे। जदयू ने अपनी सीटें पिछले चुनाव की तुलना में करीब दोगुनी (85) कर ली हैं।