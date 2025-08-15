Janmashtami 2025: भगवान श्रीकृष्ण और जगन्नाथ की बहन का नाम क्यों है एक जैसा? जानिए सुभद्रा के दो रूप और उनमें अंतर

Sri Krishna Janmashtami 2025: भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Sri Krishna Janmashtami 2025) पर भक्तों में हर ओर अपार उत्साह है। भगवान श्रीकृष्ण (Lord Shri Krishna) और जगन्नाथ की बहन का नाम एक जैसा क्यों है, क्या यह एक ही हैं या अलग-अलग है। श्रद्धालुओं में इसे लेकर बड़ी जिज्ञासा है। महाभारत के अनुसार, सुभद्रा भगवान श्रीकृष्ण और बलराम की छोटी बहन (Subhadra) थीं। वे यादव वंश की राजकुमारी थीं और वसुदेव व रोहिणी की संतान थीं। उनका जन्म द्वारका (Dwarka)में हुआ था। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ और उनके पुत्र अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीरता के प्रतीक बने। सुभद्रा का एक समझदार, धार्मिक और राजनैतिक दृष्टि से प्रबुद्ध महिला के रूप में उल्लेख मिलता है। जहां महाभारत आदि पर्व में सुभद्रा को वसुदेव और रोहिणी की पुत्री और श्रीकृष्ण (Sri Krishna) व बलराम की बहन बताया गया है। वहीं भागवत पुराण (दशम स्कंध) में सुभद्रा को योगमाया का अवतार माना गया है, जो श्रीकृष्ण की लीला में सहायक बताई गई हैं। इसी तरह ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर (Jagannath Temple) में सुभद्रा, बलभद्र और जगन्नाथ के साथ प्रतिष्ठित हैं। इन ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि सुभद्रा एक ही नाम से दो स्वरूपों-महाभारत की राजकुमारी और मंदिर में देवी रूप-में पूजित हैं।