देश के इन हिस्सों में होता है जन्माष्टमी का सबसे भव्य आयोजन, जानें नाम

हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तीथी को देशभर में जोरों शोरों से कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकें से लड्डू गोपाल के जन्म का उत्सव होता है और वातावरण भक्ति भाव में डूब जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के इस मौके पर विभिन्न तरीकों से भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के जन्म का जश्न मनाया जाता है। कहीं पर दही हांडी से तो कहीं पर सुंदर झांकियां सजा कर लोग अपने भक्ति भावों को प्रदर्शित करते है। हमारे देश में कृष्णजन्मोत्व का उल्लास इतना अधिक है कि इसकी सुंदरता और भव्यता विदेशी सैलानियों को भी आकर्षित करती है। दुनिया भर से लोग भारत में नंदलाला के जन्म का त्यौहार मनाने पहुंचते है।