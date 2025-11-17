बिहार में नई सरकार का रास्ता हुआ साफ, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित पुराने सचिवालय पहुंचे, जहां कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री शामिल थे। नीतीश कुमार विजय चौधरी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठक स्थल पर पहुंचे थे। बैठक समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन गए और इस्तीफा सौंपा। उनके साथ विजय चौधरी और सम्राट चौधरी भी राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद नीतीश कुमार बाहर निकले।