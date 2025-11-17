Patrika LogoSwitch to English

बिहार में नई सरकार का रास्ता हुआ साफ, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा

Bihar Election: जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

Nov 17, 2025

Nitish Kumar

नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा (ANI)

बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले मंत्रिपरिषद की औपचारिक बैठक हुई, जो मौजूदा नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक थी। इस बैठक में मंत्रिपरिषद भंग करने का निर्णय लिया गया।

अंतिम कैबिनेट बैठक और इस्तीफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित पुराने सचिवालय पहुंचे, जहां कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री शामिल थे। नीतीश कुमार विजय चौधरी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठक स्थल पर पहुंचे थे। बैठक समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन गए और इस्तीफा सौंपा। उनके साथ विजय चौधरी और सम्राट चौधरी भी राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद नीतीश कुमार बाहर निकले।

शपथ ग्रहण की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां व्यापक तैयारी की जा रही है।

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

17 Nov 2025 12:46 pm

Published on:

17 Nov 2025 12:35 pm

Hindi News / National News / बिहार में नई सरकार का रास्ता हुआ साफ, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा

