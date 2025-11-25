झारखंड ACB का बड़ा एक्शन, जेल में बंद IAS विनय चौबे समेत 8 के खिलाफ नई FIR दर्ज

एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने झारखंड कैडर के IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे (Vinay Kumar Choubey) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (DA) का नया मामला दर्ज किया है। इस मामले में विनय चौबे के साथ-साथ उनकी पत्नी, साला-साली, ससुर और करीबी मित्र विनय सिंह (Vinay Singh) सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने, भ्रष्टाचार करने तथा मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।