तंत्र मंत्र के चलते दोस्त बना हत्यारा, शराब पिला कर बेरहमी से किया कत्ल

झारखंड के जमशेदपुर शहर में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक युवक ने अंधविश्वास के चलते अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी है। मामला शहर के गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गाढ़ाबासा का है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय अजय उर्फ झंटू के रूप में की गई है, जो हार्डवेयर स्टोर में काम करता था। अजय के दोस्त संदीप कुमार ने तंत्र मंत्र के चलते उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर पहुंच कर आरोपी संदीप को दबोच लिया।