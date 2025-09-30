तंत्र मंत्र के चलते दोस्त बना हत्यारा, शराब पिला कर बेरहमी से किया कत्ल

अंधविश्वास के चलते दोस्त ने किया दोस्त कत्ल (प्रतीकात्मक तस्वीर)
झारखंड के जमशेदपुर शहर में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक युवक ने अंधविश्वास के चलते अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी है। मामला शहर के गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गाढ़ाबासा का है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय अजय उर्फ झंटू के रूप में की गई है, जो हार्डवेयर स्टोर में काम करता था। अजय के दोस्त संदीप कुमार ने तंत्र मंत्र के चलते उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर पहुंच कर आरोपी संदीप को दबोच लिया।
पुलिस के अनुसार, संदीप ने सोमवार आधी रात अपने दोस्त की जान ली है। इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम संदीप अपने दोस्त अजय को अपने कमरे पर ले गया और वहां उसे शराब पिलाई। देर रात जब अजय नशे की हालत में था तभी अचानक संदीप ने एक धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। हमले में अजय बूरी तरह से घायल होकर पूरा लहूलुहान हो गया।
अजय की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। उस समय अजय खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा था और आरोपी संदीप भी वहीं मौजूद था। लोगों ने तुरंत संदीप को पकड़ लिया और गोलमुरी थाने की पुलिस को घटना की सूचना दी। घायल अजय को तुरंत नजदीकि ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच संदीप को गिरफ्तार किया और हत्या में इस्तेमाल चापड़ को अपने कब्जे में ले लिया।
गोलमुरी थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार, आरोपी संदीप ने तंत्र-मंत्र के अंधविश्वास में दोस्त की हत्या की है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे की मंशा स्पष्ट हो सके। स्थानीय लोगों के अनुसार, अजय अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। कुछ महीने पहले ही उसके पिता की बीमारी से मौत हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
