खुद को पुलिस बता नाबालिग को ले गए सुनसान जगह, फिर किया गैंगरेप

झारखंड के पलामू जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां कुछ बदमाश अपने आप को पुलिस बता कर नाबालिग पीड़िता को सुनसान इलाके में ले गए और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उसने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पीड़िता को भी तुंरत स्थानीय सरकारी अस्पताल में भेज उसकी सभी आवश्यक जांच कराई गई।
पीड़िता पाटन थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और अपनी छोटी बहन के साथ पंजाब जा रही थी। दोनों बहने डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का इंतजार कर रही थी तभी दो लोग वहां पर आए और अपने आप को पुलिस अधिकारी बता कर दोनों लड़कियों से पूछताछ करने लगे। आरोपियों ने लड़कियों से उनका नाम पता पूछा और फिर पूछताछ के बहाने के उन्हें अपने साथ ले गए।
आरोपियों ने दोनों लड़कियों को बाइक पर बैठाया और उन्हें पलामू के पास स्थित चैनपुर इलाके में एक सुनसान जगह पर ले गए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने बड़ी बहन के साथ रेप किया और छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। पीड़िता के साथ रेप करने के बाद आरोपी दोनों लड़कियों को बाइक पर बैठा कर मेदिनीनगर की तरफ जा रहे थे तभी सद्दीक मंजिल चौक के छोटी बहन हिम्मत कर के बाइक से कूद गई और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरु कर दिया।
लड़की की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने तुरंत पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलते ही टाउन थाना पुलिस ने फौरन इलाके की घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान सोनू कुमार और सुमित कुमार सोनी के रूप में की गई है। टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने कहा, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद केस को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।