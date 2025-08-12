खुद को पुलिस बता नाबालिग को ले गए सुनसान जगह, फिर किया गैंगरेप

आरोपियों ने दोनों लड़कियों को बाइक पर बैठाया और उन्हें पलामू के पास स्थित चैनपुर इलाके में एक सुनसान जगह पर ले गए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने बड़ी बहन के साथ रेप किया और छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। पीड़िता के साथ रेप करने के बाद आरोपी दोनों लड़कियों को बाइक पर बैठा कर मेदिनीनगर की तरफ जा रहे थे तभी सद्दीक मंजिल चौक के छोटी बहन हिम्मत कर के बाइक से कूद गई और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरु कर दिया।