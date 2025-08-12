12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

खुद को पुलिस बता नाबालिग को ले गए सुनसान जगह, फिर किया गैंगरेप

झारखंड के पलामू जिले में खुद को पुलिस बता दो बदमाश एक नाबालिग लड़की को सुनसान इलाके में ले गए और वहां ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ लिया।

भारत

Himadri Joshi

Aug 12, 2025

Palamu police station
झारखंड के पलामू में नाबालिग के साथ गैंगरेप (फोटो - आईएएनएस)

झारखंड के पलामू जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां कुछ बदमाश अपने आप को पुलिस बता कर नाबालिग पीड़िता को सुनसान इलाके में ले गए और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उसने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पीड़िता को भी तुंरत स्थानीय सरकारी अस्पताल में भेज उसकी सभी आवश्यक जांच कराई गई।

रेलवे स्टेशन से पीड़िता को झूठ बोल कर ले गए अपराधी

पीड़िता पाटन थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और अपनी छोटी बहन के साथ पंजाब जा रही थी। दोनों बहने डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का इंतजार कर रही थी तभी दो लोग वहां पर आए और अपने आप को पुलिस अधिकारी बता कर दोनों लड़कियों से पूछताछ करने लगे। आरोपियों ने लड़कियों से उनका नाम पता पूछा और फिर पूछताछ के बहाने के उन्हें अपने साथ ले गए।

सुनसान जगह ले जाकर किया गैंगरेप

आरोपियों ने दोनों लड़कियों को बाइक पर बैठाया और उन्हें पलामू के पास स्थित चैनपुर इलाके में एक सुनसान जगह पर ले गए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने बड़ी बहन के साथ रेप किया और छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। पीड़िता के साथ रेप करने के बाद आरोपी दोनों लड़कियों को बाइक पर बैठा कर मेदिनीनगर की तरफ जा रहे थे तभी सद्दीक मंजिल चौक के छोटी बहन हिम्मत कर के बाइक से कूद गई और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरु कर दिया।

पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा

लड़की की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने तुरंत पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलते ही टाउन थाना पुलिस ने फौरन इलाके की घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान सोनू कुमार और सुमित कुमार सोनी के रूप में की गई है। टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने कहा, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद केस को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Aug 2025 05:32 pm

Hindi News / National News / खुद को पुलिस बता नाबालिग को ले गए सुनसान जगह, फिर किया गैंगरेप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.