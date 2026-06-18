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Jharkhand: ‘मुझे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है’, राज्यसभा चुनाव में NDA समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी का दावा

Rajya Sabha elections: झारखंड राज्यसभा चुनाव में NDA समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी ने कहा, मुझे कांग्रेस विधायकों का समर्थन हासिल है। उनके इस बयान से सियासी हलचल मच गई है।

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भारत

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MI Zahir

Jun 18, 2026

Jharkhand Rajya Sabha elections News

राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी चम्पाई सोरेन से मिले। ( फोटो : X/@akhileshsi1)


Jharkhand Rajya Sabha elections : झारखंड से राज्यसभा चुनाव में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ है। एनडीए समर्थित राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार परिमल नथवानी को कांग्रेस का भी समर्थन मिलने की बात सामने आई है। परिमल नथवानी ने इंटरव्यू में कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है,मुझे सभी विधायकों पर विश्वास है, अगर मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से झारखंड की सेवा करूंगा।' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कांग्रेस विधायकों का समर्थन प्राप्त है, तो उन्होंने कहा, 'मुझे प्राप्त है।' झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी। इसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

दो राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव हो रहे

एनडीए समर्थित राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार परिमल नथवानी रांची स्थित विधानसभा पहुंचे। ध्यान रहे कि झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान चल रहा है। इससे पहले, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने ही अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए थे। तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए स्वतंत्र उम्मीदवार परिमल का समर्थन कर रहा है। इस चुनाव में कुल तीन प्रत्याशी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थित परिमल नथवानी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।

भाजपा के प्रतुल शाह देव ने कहा, परिमल नथवानी 'बड़े बहुमत' से जीतेंगे

उधर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी 'बड़े बहुमत' से जीतेंगे। एएनआई से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 'हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए समर्थित हमारे निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी भारी बहुमत से जीतेंगे,लोग उनके कार्यों और प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर उन्हें वोट देंगे।'

कांग्रेस उन्हें तरह-तरह की गालियां दे रही है: देव

उन्होंने राज्य में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दल ने नथवानी को तरह-तरह की गालियां दीं और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जो 'बेहद निंदनीय' है। नथवानी ने कहा, "दूसरा, कांग्रेस उन्हें तरह-तरह की गालियां दे रही है और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। यह बेहद निंदनीय है। जो लोग आज हमारा विरोध कर रहे हैं, उन्होंने विजय माल्या को जेडीएस के समर्थन से भेजा है। समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।'

नथवानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया

झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और कहा कि वे अपने द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर वोट मांगेंगे। नथवानी की उम्मीदवारी ने राज्य में राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि अब दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ जेएमएम और कांग्रेस, जो राज्य में सत्ताधारी गठबंधन में सहयोगी है, ने सीट बंटवारे के समझौते के तहत एक-एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है। जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। ( इनपुट: ANI)

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Updated on:

18 Jun 2026 11:05 am

Published on:

18 Jun 2026 10:50 am

Hindi News / National News / Jharkhand: ‘मुझे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है’, राज्यसभा चुनाव में NDA समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी का दावा

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