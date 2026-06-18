Jharkhand: ‘मुझे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है’, राज्यसभा चुनाव में NDA समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी का दावा

एनडीए समर्थित राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार परिमल नथवानी रांची स्थित विधानसभा पहुंचे। ध्यान रहे कि झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान चल रहा है। इससे पहले, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने ही अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए थे। तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए स्वतंत्र उम्मीदवार परिमल का समर्थन कर रहा है। इस चुनाव में कुल तीन प्रत्याशी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थित परिमल नथवानी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।