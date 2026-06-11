Rajya Sabha ELection 2026 Result: वोटिंग से पहले ही जीते बीजेपी के 9 उम्मीदवार, सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में



गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सभी चार उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। विजयी उम्मीदवारों में राजू शुक्ला, मुकेश राठवा, मानसिंह परमार और जितेंद्र कंजारिया शामिल हैं। इन परिणामों के बाद राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी 11 सांसद भाजपा से होंगे। राज्यसभा में नहीं रहेगा। वहीं, राजस्थान में राज्यसभा की तीनों सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। भाजपा के सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के नीरज डांगी भी निर्वाचित हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी तीनों सीट बीजेपी के पास गयी है। हालांकि मीनाक्षी नटराजन का मामला कोर्ट में लंबित है।