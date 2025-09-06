Patrika LogoSwitch to English

पति की शराब की लत और अवैध रिश्तों से परेशान पत्नी ने हत्या कर घर में दफनाया, 10 दिन बाद खुला राज

झारखंड के धनबाद ज़िले में एक महिला ने अपने पति की शराब की लत और कई महिलाओं के साथ रिश्ते रखने से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी और घर में ही उसका शव दफना दिया।

भारत

Himadri Joshi

Sep 06, 2025

Jharkhand women killed alcoholic husband
झारखंड में महिला ने शराबी पति की हत्या की (प्रतिकात्मक तस्वीर)

झारखंड के धनबाद ज़िले में एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक मध्यम आयु वर्ग की आदिवासी महिला ने कथित तौर पर अपने पति की शराब पीने की आदत से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद महिला ने पती के शव को अपने ही घर में दफना दिया, जिसके बाद बदबू फैलने से पूरे मामले का खुलासा हुआ। टुंडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तिलैयाटांड़ गांव में हुई इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि, महिला ने 10 दिनों तक अपने पति के शव को घर में ही दफना के रखा जिसके बाद शनिवार को उसकी लाश को बरामद किया गया।

घर में बदबू आने से हुआ खुलासा

टुंडी पुलिस स्टेशन के प्रभारी उमा शंकर ने कहा, 42 वर्षीय सुरजी मझियाइन ने अपने 45 वर्षीय पति सुरेश हांसदा की हत्या कर उसे गांव में बने मिट्टी के एक कच्चे मकान के कमरे में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया था। इन 10 दिनों के अंदर सुरेश के चाचा की मृत्यु हो गई लेकिन वह उनके अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म में शामिल नहीं हुआ जिसके चलते उनके परिवार वालों को शक हुआ। वहीं पड़ोसियों ने भी घर से गंदी बदबू आने की बात कही जिसके चलते सुरेश के परिवार ने शुक्रवार शाम पुलिस को मामले की सूचना दी।

पूछताछ के दौरान पत्नी ने कबूला जूर्म

इसके बाद पुलिस ने सुरेश की पत्नी से पूछताछ की लेकिन इस दौरान वह पुलिस के सामने बाते घूमाने लगी जिसके बाद पुलिस को उस पर संदेह हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने सुरजी डर गई और उसने अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत सुरजी को गिरफ्तार किया और फिर उसके घर से शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुरजी ने पुलिस पूछताछ के दौरान कहा कि, उसका पति हर दिन शराब पीकर उससे झगड़ा करता था जिससे वह तंग आ चुकी थी। सुरजी ने दावा किया कि उसके पति के कई औरतों के साथ अवैध संबंध थे और इन्हीं बातों के चलते 10 दिन पहले उसने लाठी और हसिये से पीट पीट कर अपने पती की हत्या कर दी।

Published on:

06 Sept 2025 03:13 pm

Hindi News / National News / पति की शराब की लत और अवैध रिश्तों से परेशान पत्नी ने हत्या कर घर में दफनाया, 10 दिन बाद खुला राज

