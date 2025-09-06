पति की शराब की लत और अवैध रिश्तों से परेशान पत्नी ने हत्या कर घर में दफनाया, 10 दिन बाद खुला राज

इसके बाद पुलिस ने सुरेश की पत्नी से पूछताछ की लेकिन इस दौरान वह पुलिस के सामने बाते घूमाने लगी जिसके बाद पुलिस को उस पर संदेह हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने सुरजी डर गई और उसने अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत सुरजी को गिरफ्तार किया और फिर उसके घर से शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुरजी ने पुलिस पूछताछ के दौरान कहा कि, उसका पति हर दिन शराब पीकर उससे झगड़ा करता था जिससे वह तंग आ चुकी थी। सुरजी ने दावा किया कि उसके पति के कई औरतों के साथ अवैध संबंध थे और इन्हीं बातों के चलते 10 दिन पहले उसने लाठी और हसिये से पीट पीट कर अपने पती की हत्या कर दी।