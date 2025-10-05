Patrika LogoSwitch to English

CM हेमंत सोरेन की पार्टी को बिहार में चाहिए इतनी सीट, JMM ने ठोका दावा, तेजस्वी से जल्द मिलेंगे दो बड़े नेता

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी के दो वरिष्ठ नेता बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलकर सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। यह मांग झारखंड सीमा से लगने वाली सीटों पर की गई है। झामुमो का दावा है कि इन क्षेत्रों में उसकी मजबूत पकड़ है और पार्टी वहां गठबंधन के तहत सीटों की दावेदारी करेगी।

2 min read

रांची

image

Mukul Kumar

Oct 05, 2025

झारखडं के सीएम हेमंत सोरेन। (फोटो- IANS)

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीट को लेकर महागठबंधन में बड़ा दावा ठोका है। झामुमो ने बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन से 12 सीटों की मांग कर दी है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने रविवार को कहा कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में 12 सीटों की मांग कर रही है।

उन्होंने कहा कि झामुमो के दो वरिष्ठ नेता बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव से मिलकर सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे।

बिहार में तैयारियों की समीक्षा कर रहा चुनाव आयोग

बता दें कि भारत का चुनाव आयोग बिहार में तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। साथ ही राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर रहा है।

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने रविवार को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रवर्तन एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग ने आज पटना में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों और नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक की ताकि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समन्वय और तैयारी का आकलन किया जा सके।

एक दिन पहले भी चुनाव आयुक्त ने की थी समीक्षा बैठक

एक दिन पहले, ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ पटना में एक विस्तृत और व्यापक समीक्षा की थी। इस अवसर पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंज्याल और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द ही किए जाने की उम्मीद है। यह समीक्षा 30 सितंबर को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद की जा रही है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूरा होने का प्रतीक है।

एसआईआर के बाद मतदाता सूची में 7.42 करोड़ लोगों के नाम

ईसीआई के अनुसार, अंतिम सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जबकि इस वर्ष 24 जून तक यह संख्या 7.89 करोड़ थी।

बिहार में चुनावी जंग मुख्य रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है।

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में, एनडीए के पास वर्तमान में 131 सीटें हैं - भाजपा 80, जेडी(यू) 45, हम (एस) 4 और दो निर्दलीय - जबकि महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी 77, कांग्रेस 19, सीपीआई (एमएल) 11, सीपीआई (एम) 2 और सीपीआई 2 शामिल हैं।

इस बीच चुनाव से पहले, राज्य भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं और प्रचार अभियान तेज कर रही हैं।

Published on:

05 Oct 2025 02:27 pm

Hindi News / National News / CM हेमंत सोरेन की पार्टी को बिहार में चाहिए इतनी सीट, JMM ने ठोका दावा, तेजस्वी से जल्द मिलेंगे दो बड़े नेता

