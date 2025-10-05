CM हेमंत सोरेन की पार्टी को बिहार में चाहिए इतनी सीट, JMM ने ठोका दावा, तेजस्वी से जल्द मिलेंगे दो बड़े नेता

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी के दो वरिष्ठ नेता बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलकर सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। यह मांग झारखंड सीमा से लगने वाली सीटों पर की गई है। झामुमो का दावा है कि इन क्षेत्रों में उसकी मजबूत पकड़ है और पार्टी वहां गठबंधन के तहत सीटों की दावेदारी करेगी। 2 min read