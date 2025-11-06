JNU Student Union Elections: जेएनयू में चल रही कांटे की टक्कर, दो पदों पर लेफ्ट आगे, दो पर ABVP

JNU छात्र संघ चुनाव (X- @JNU_Photos)
JNU Election: जेएनयू कैंपस में आज भी चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। कल रात से शुरू हुई मतगणना में सांसें अटकी हुई हैं हर राउंड के साथ रोमांच दोगुना हो रहा है। लेफ्ट यूनिटी पैनल फिलहाल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पर बढ़त बनाए हुए है, दूसरी ओर एबीवीपी (ABVP) ने जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर जोरदार वापसी कर चौंका दिया है। 4,340 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और ये रहे आंकड़े:
|पद
|उम्मीदवार (संगठन)
|वोट
|प्रेसिडेंट
|अदिति मिश्रा (लेफ्ट)
|1375
|विकास पटेल (एबीवीपी)
|1192
|शिंदे विजयालक्ष्मी (पीएसए)
|915
|विकास (एनएसयूआई)
|341
|अंगद सिंह (स्वतंत्र)
|136
|राज रतन राजौरिया (बीएपीएसए)
|180
|नोटा
|118
|शिरसावा इंदु (दिशा)
|63
|ब्लैंक
|33
|अमान्य
|52
|वाइस-प्रेसिडेंट
|के. गोपिका (लेफ्ट)
|2146
|तान्या कुमारी (एबीवीपी)
|1437
|शेख शाहनवाज (एनएसयूआई)
|316
|नोटा
|324
|ब्लैंक
|85
|अमान्य
|32
|जनरल सेक्रेटरी
|राजेश्वर कांत दुबे (एबीवीपी)
|1496
|सुनील यादव (लेफ्ट)
|1367
|शुआइब खान (बीएपीएसए)
|592
|प्रीति (एनएसयूआई)
|361
|गोपी कृष्णन यू (एआईएसएफ)
|196
|नोटा
|231
|ब्लैंक
|62
|अमान्य
|35
|जॉइंट सेक्रेटरी
|अनुज दामरा (एबीवीपी)
|1494
|दानिश अली (लेफ्ट)
|1447
|रवि राज (सीआरजेडी)
|684
|मनमोहन मित्रुका (पीडीएसयू)
|260
|कुलदीप ओझा (एनएसयूआई)
|167
|नोटा
|198
|ब्लैंक
|63
|अमान्य
|34
लेफ्ट की सांसें तीन बड़ी कुर्सियों पर टिकी हैं, जबकि एबीवीपी ने एक सीट छीनकर मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज की है। नतीजे आज शाम तक आने की उम्मीद है, लेकिन अभी का ट्रेंड साफ बता रहा है। दोनों खेमों के कार्यकर्ता काउंटिंग हॉल के बाहर नारे लगा रहे हैं।
पिछले साल भी जॉइंट सेक्रेटरी की कुर्सी ABVP ने छीनी थी। लेफ्ट ने उस बार तीन सीटें जीती थीं, लेकिन दशक भर बाद ABVP ने जॉइंट सेक्रेटरी पर कब्ज़ा जमाया था। इस बार भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है लेफ्ट समावेशिता और छात्र कल्याण पर ज़ोर दे रही है, जबकि ABVP राष्ट्रवाद और परफॉर्मेंस का पुराना नारा लेकर मैदान में उतरी है।
