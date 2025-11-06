Patrika LogoSwitch to English

JNU Student Union Elections: जेएनयू में चल रही कांटे की टक्कर, दो पदों पर लेफ्ट आगे, दो पर ABVP

JNU Student Union Election: जेएनयू छात्र संघ चुनाव में काउंटिंग जारी है, एबीवीपी ने जॉइंट सेक्रेटरी पद पर जोरदार वापसी की है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 06, 2025

JNU छात्र संघ चुनाव (X- @JNU_Photos)

JNU Election: जेएनयू कैंपस में आज भी चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। कल रात से शुरू हुई मतगणना में सांसें अटकी हुई हैं हर राउंड के साथ रोमांच दोगुना हो रहा है। लेफ्ट यूनिटी पैनल फिलहाल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पर बढ़त बनाए हुए है, दूसरी ओर एबीवीपी (ABVP) ने जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर जोरदार वापसी कर चौंका दिया है। 4,340 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और ये रहे आंकड़े:

4340 वोटों की गिनती तक का आंकड़ा

पदउम्मीदवार (संगठन)वोट
प्रेसिडेंटअदिति मिश्रा (लेफ्ट)1375
विकास पटेल (एबीवीपी)1192
शिंदे विजयालक्ष्मी (पीएसए)915
विकास (एनएसयूआई)341
अंगद सिंह (स्वतंत्र)136
राज रतन राजौरिया (बीएपीएसए)180
नोटा118
शिरसावा इंदु (दिशा)63
ब्लैंक33
अमान्य52
वाइस-प्रेसिडेंटके. गोपिका (लेफ्ट)2146
तान्या कुमारी (एबीवीपी)1437
शेख शाहनवाज (एनएसयूआई)316
नोटा324
ब्लैंक85
अमान्य32
जनरल सेक्रेटरीराजेश्वर कांत दुबे (एबीवीपी)1496
सुनील यादव (लेफ्ट)1367
शुआइब खान (बीएपीएसए)592
प्रीति (एनएसयूआई)361
गोपी कृष्णन यू (एआईएसएफ)196
नोटा231
ब्लैंक62
अमान्य35
जॉइंट सेक्रेटरीअनुज दामरा (एबीवीपी)1494
दानिश अली (लेफ्ट)1447
रवि राज (सीआरजेडी)684
मनमोहन मित्रुका (पीडीएसयू)260
कुलदीप ओझा (एनएसयूआई)167
नोटा198
ब्लैंक63
अमान्य34

लेफ्ट की सांसें तीन बड़ी कुर्सियों पर टिकी हैं, जबकि एबीवीपी ने एक सीट छीनकर मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज की है। नतीजे आज शाम तक आने की उम्मीद है, लेकिन अभी का ट्रेंड साफ बता रहा है। दोनों खेमों के कार्यकर्ता काउंटिंग हॉल के बाहर नारे लगा रहे हैं।

इतिहास हो रहा रिपीट

पिछले साल भी जॉइंट सेक्रेटरी की कुर्सी ABVP ने छीनी थी। लेफ्ट ने उस बार तीन सीटें जीती थीं, लेकिन दशक भर बाद ABVP ने जॉइंट सेक्रेटरी पर कब्ज़ा जमाया था। इस बार भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है लेफ्ट समावेशिता और छात्र कल्याण पर ज़ोर दे रही है, जबकि ABVP राष्ट्रवाद और परफॉर्मेंस का पुराना नारा लेकर मैदान में उतरी है।

