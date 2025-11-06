JNU Student Union Elections: जेएनयू में चल रही कांटे की टक्कर, दो पदों पर लेफ्ट आगे, दो पर ABVP

JNU Election: जेएनयू कैंपस में आज भी चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। कल रात से शुरू हुई मतगणना में सांसें अटकी हुई हैं हर राउंड के साथ रोमांच दोगुना हो रहा है। लेफ्ट यूनिटी पैनल फिलहाल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पर बढ़त बनाए हुए है, दूसरी ओर एबीवीपी (ABVP) ने जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर जोरदार वापसी कर चौंका दिया है। 4,340 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और ये रहे आंकड़े: