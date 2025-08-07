जस्टिस यशवंत वर्मा को कैश कांड में नहीं मिली राहत, SC ने खारिज की याचिका

मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा, जो उस समय दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे, के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने की घटना हुई थी। आग बुझाने के दौरान वहां से जली हुई नकदी बरामद होने की खबरें सामने आईं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता में तीन जजों की एक इन-हाउस जांच समिति गठित की। समिति ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को नकदी पर "गुप्त या सक्रिय नियंत्रण" का दोषी पाया, हालांकि प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं थे।