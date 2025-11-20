बिहार चुनाव में हार के बाद ज्योति सिंह का नया आरोप, पति पवन सिंह पर फोड़ा हार ठीकरा

ज्योति ने बताया,“मैंने कई लोगों को फोन किया, किसी न किसी मदद की उम्मीद में। लेकिन सबने बहाने बनाकर टाल दिया। कोई बोला मैं शहर में नहीं हूं, कोई बोला मैं शूटिंग में व्यस्त हूं। जबकि साफ पता चल रहा था कि ये झूठ है। मैंने गाने भी मांगे थे कैंपेन के लिए म्यूजिक चैनल्स से, वो भी नहीं दिए गए। पहले भी जब मैं कुछ मांगती थी तब भी यही होता था। अब साफ समझ आ गया कि ये सब डर की वजह से हो रहा है। इंडस्ट्री में एक शख्स का इतना दबदबा है कि कोई मेरे साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया।”