बिहार चुनाव में हार के बाद ज्योति सिंह का नया आरोप, पति पवन सिंह पर फोड़ा हार ठीकरा

बिहार चुनाव में हार पर बोली ज्योति सिंह (IG)
Bihar Election: काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रहीं ज्योति सिंह को हाल ही में हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम आने के बाद ज्योति सिंह ने पहली बार खुलकर अपनी हार की वजह बताई है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक यूट्यूब इंटरव्यू में ज्योति सिंह ने बेबाकी से कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ज्यादातर बड़े कलाकारों और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें जानबूझकर समर्थन नहीं दिया, क्योंकि सब पवन सिंह के दबदबे से डरते हैं।
ज्योति ने बताया,“मैंने कई लोगों को फोन किया, किसी न किसी मदद की उम्मीद में। लेकिन सबने बहाने बनाकर टाल दिया। कोई बोला मैं शहर में नहीं हूं, कोई बोला मैं शूटिंग में व्यस्त हूं। जबकि साफ पता चल रहा था कि ये झूठ है। मैंने गाने भी मांगे थे कैंपेन के लिए म्यूजिक चैनल्स से, वो भी नहीं दिए गए। पहले भी जब मैं कुछ मांगती थी तब भी यही होता था। अब साफ समझ आ गया कि ये सब डर की वजह से हो रहा है। इंडस्ट्री में एक शख्स का इतना दबदबा है कि कोई मेरे साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया।”
ज्योति ने उन अफवाहों का भी खंडन किया जिनमें कहा जा रहा था कि पवन सिंह को बीजेपी ने उनकी वजह से टिकट नहीं दिया था। गुस्से में ज्योति ने कहा, “लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी वजह से पवन सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला। अरे वो पिछले 20 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब तक उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया? सिर्फ़ इस साल नहीं मिला तो मेरी गलती हो गई? मुझे टार्गेट करने का क्या मतलब है?”
