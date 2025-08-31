दिल्ली के कालकाजी मंदिर में प्रसाद विवाद में सेवादार की पीट-पीटकर हत्या, पांच गिरफ्तार

योगेंद्र सिंह पिछले 14-15 सालों से कालकाजी मंदिर में सेवादार के रूप में कार्यरत थे। उनके परिवार में पत्नी, छह साल की दिव्यांग बेटी और आठ साल का बेटा है। उनके भाई कौशल सिंह ने बताया कि योगेंद्र को बेरहमी से पीटा गया और उनकी हत्या कर दी गई। एक साथी सेवादार राजू ने कहा, "आरोपियों ने पहले प्रसाद मांगा, लेकिन जब योगेंद्र ने इंतजार करने को कहा, तो वे आक्रामक हो गए और उसे धर्मशाला से घसीटकर बाहर ले गए। उस समय अन्य सेवादार आरती में व्यस्त थे, इसलिए कोई उसे बचा न सका।" कौशल ने यह भी दावा किया कि एक महीने पहले आरोपियों का किसी अन्य सेवादार के साथ विवाद हुआ था, जिसे उन्होंने योगेंद्र के साथ जोड़ लिया।