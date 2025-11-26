कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, सुसाइड में लिखा-अब मुझे भरोसा नहीं…

कमला पसंद और राजश्री पान मसाला समूह का कारोबार देश भर में फैला हुआ है। यह कंपनी कानपुर से अपनी जड़ें रखती है और इसका व्यापार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे महानगरों तक विस्तृत है। कमला पसंद समूह के संस्थापक कमला कांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया हैं। इस समूह का ताल्लुक मूल रूप से कानपुर के फीलखाना मोहल्ले से है। करीब 40-45 साल पहले, कमला कांत चौरसिया ने कानपुर की काहू कोठी में एक गुमटी से खुला पान मसाला बेचना शुरू किया था, जो आज अरबों रुपये के टर्नओवर वाले विशाल कारोबार में बदल गया है। कमला पसंद समूह इस पान मसाला को बनाने वाली मूल कंपनी है, जबकि कमला कांत कंपनी एलएलपी के पास इसका ट्रेडमार्क है।