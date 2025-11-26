Patrika LogoSwitch to English

कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, सुसाइड में लिखा-अब मुझे भरोसा नहीं…

मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू ने मंगलवार शाम आत्महत्या कर के अपनी जान दे दी। हालांकि उन्होंने सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उनके परिवार ने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 26, 2025

delhi police

दिल्ली पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री ग्रुप के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। मृतका दीप्ति चौरसिया (40) का शव मंगलवार शाम को वसंत विहार स्थित उनके आवास पर चुन्नी से लटका मिला है। पुलिस ने दीप्ति के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरु कर दी है।

मृतका के परिवार ने ससुराल वालों पर लगाए आरोप

खबरों के अनुसार, मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि, पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस नोट में दीप्ति ने किसी पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है। लेकिन वहीं बात की जाए दीप्ति के मायके वालों की तो उन्होंने बेटी के ससुराल वालों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाए हैं। दीप्ति के परिवार वालों ने लिखित में कमल किशोर के परिवार के खिलाफ शिकायत दी है और मामले की गहन जांच की मांग की है।

2010 में हुई थी शादी, एक 14 साल का बेटा भी

वर्ष 2010 में दीप्ति की शादी कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से हुई थी। इस दंपति का 14 साल का एक बेटा भी है। खबरों के मुताबिक, हरप्रीत चौरसिया ने दो शादियां की हैं, और उनकी दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री बताई जाती है। खबरों के अनुसार, दीप्ति ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं, भरोसा नहीं तो फिर रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है।

कमला पसंद ग्रुप का विशाल कारोबार

कमला पसंद और राजश्री पान मसाला समूह का कारोबार देश भर में फैला हुआ है। यह कंपनी कानपुर से अपनी जड़ें रखती है और इसका व्यापार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे महानगरों तक विस्तृत है। कमला पसंद समूह के संस्थापक कमला कांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया हैं। इस समूह का ताल्लुक मूल रूप से कानपुर के फीलखाना मोहल्ले से है। करीब 40-45 साल पहले, कमला कांत चौरसिया ने कानपुर की काहू कोठी में एक गुमटी से खुला पान मसाला बेचना शुरू किया था, जो आज अरबों रुपये के टर्नओवर वाले विशाल कारोबार में बदल गया है। कमला पसंद समूह इस पान मसाला को बनाने वाली मूल कंपनी है, जबकि कमला कांत कंपनी एलएलपी के पास इसका ट्रेडमार्क है।

Updated on:

26 Nov 2025 12:46 pm

Published on:

26 Nov 2025 12:05 pm

Hindi News / National News / कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, सुसाइड में लिखा-अब मुझे भरोसा नहीं…

