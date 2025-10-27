नाकाबंदी के बीच बठिंडा कोर्ट पहुंची कंगना रनौत, विद्रोह भड़कने के डर से भारी पुलिस तैनात

दूसरा समन मिलने के बाद अब कंगना आज सुनवाई के लिए बठिंडा की कोर्ट पहुंच चुकी हैं। इस घटना के बाद से ही पंजाब के लोगों में कंगना के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कंगना ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए यह दलील दी थी कि वह पंजाब जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इसी के चलते स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने अभिनेत्री की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया है। अदालत के चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। बठिंडा सिटी के एसपी नरिंदर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक किसानों की तरफ से किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन की सूचना नहीं मिली है। अगर कोई स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है।