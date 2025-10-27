नाकाबंदी के बीच बठिंडा कोर्ट पहुंची कंगना रनौत, विद्रोह भड़कने के डर से भारी पुलिस तैनात

कंगना रनोट (फोटो- आईएएनएस)
अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत मानहानि मामले में सुनवाई के लिए बठिंडा कोर्ट पहुंची हैं। कंगना को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया है। किसी भी अप्रिय घटना को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्ट परिसर में नाकेबंदी कर दी गई है और आने-जाने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए दो एसपी (अधीक्षक) के साथ एक डीएसपी (उप-अधीक्षक) भी मौके पर मौजूद हैं। बठिंडा सिटी के एसपी नरिंदर सिंह ने बताया कि स्थिति बिगाड़ने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में कंगना कोर्ट में पेश होंगी।
यह मामला 2021 में हुए किसान आंदोलन से जुड़ा है। कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की 87 वर्षीय बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कंगना ने एक ट्वीट को रिशेयर किया था जिसमें महिंदर कौर पर पैसे और कपड़ों के लिए धरना करने का आरोप लगाया गया था। कंगना ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इसमें अपनी टिप्पणी जोड़ी थी और महिंदर कौर को '100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला' बताया था।
कंगना ने रिपोस्ट करते हुए लिखा था, हाहाहा, ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन ने भारत की पावरफुल महिला के तौर पर फीचर किया था। यह 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें इंटरनेशनल लेवल पर बोलने के लिए अपने ही लोगों की जरूरत है। कंगना के इस पोस्ट के बाद 4 जनवरी 2021 को महिंदर कौर ने उनके खिलाफ मानहानी का मामला दर्ज कराया था।
इस मामले पर 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद 22 फरवरी, 2022 को बठिंडा की कोर्ट ने कंगना को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा था। इसके बाद कंगना ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को रद्द कराने के लिए याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कंगना के मामले पर सुनवाई करने से मना करते हुए उन्हें निचली अदालत में अपनी बात रखने को कहा था। इसके कुछ ही दिन बाद बठिंडा की अदालत ने कंगना को दोबारा समन भेज दिया।
दूसरा समन मिलने के बाद अब कंगना आज सुनवाई के लिए बठिंडा की कोर्ट पहुंच चुकी हैं। इस घटना के बाद से ही पंजाब के लोगों में कंगना के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कंगना ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए यह दलील दी थी कि वह पंजाब जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इसी के चलते स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने अभिनेत्री की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया है। अदालत के चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। बठिंडा सिटी के एसपी नरिंदर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक किसानों की तरफ से किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन की सूचना नहीं मिली है। अगर कोई स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग