कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, किसान आंदोलन से जुड़े एक रिट्वीट मामले में सुनवाई से किया मना

इसके बाद कंगना के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उन्होंने वकील उन्होंने अपनी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिया है। जिस पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रायल कोर्ट ही करेगा। यह सफाई आप वहीं दीजिएगा। साथ ही कंगना ने कोर्ट के सामने यह भी दलील पेश की कि कंगना का पंजाब में यात्रा करना इस समय सही नहीं है वह वहा जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इस पर कोर्ट ने कोर्ट ने सुझाव दिया कि वह व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं। साथ ही कोर्ट ने कंगना के वकील को ज्यादा बहस करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने पर अदालत ऐसी टिप्पणी कर सकती है, जो उनके मुकदमे को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद कंगना के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस ले लिया।