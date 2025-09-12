Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, किसान आंदोलन से जुड़े एक रिट्वीट मामले में सुनवाई से किया मना

कंगना रनौत ने किसान आंदोलन से जुड़े एक रिट्वीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दायर एक मानहानी केस को रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई से कोर्ट ने मना कर दिया है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 12, 2025

Kangana Ranaut defamation case farmers protest
कंगना रनौत ने किसान आंदोलन से जुड़े एक रिट्वीट मामले में याचिका वापस ली (फोटो- एएनआई)

अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान किए गए कंगना के एक रिट्वीट पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ दायर दर्ज शिकायत पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया जिसके बाद उन्हें अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कंगना के खिलाफ दर्ज मानहानी केस रद्द करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद कंगना ने सुप्रीम कोर्ट खटखटाया था, लेकिन अब सर्वाच्च न्यायालय ने भी इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और कंगना से निचली अदालत में अपनी बात रखने को कहा है।

87 वर्षीय महिला पर कंगना ने की थी टिप्पणी

कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कंगना ने एक ट्विट को रिशेयर किया था जिसमें महिंदर कौर पर पैसे और कपड़ो के लिए धरना करने का आरोप लगाया था। कंगना ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए इसमें अपनी टिप्पणी जोड़ी थी। उन्होंने महिंदर कौर 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताया था। जिसके बाद महिंदर कौर ने उनके खिलाफ मानहानी का मामला दर्ज कराया था।

ये भी पढ़ें

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच कांग्रेस नेता मनीश तिवारी ने उठाई जांच की मांग
राष्ट्रीय
Congress leader Manish Tiwari

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही कर चुका मना

इसके बाद कंगना ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को रद्द कराने के लिए याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कंगना के मामले पर सुनवाई करने से मना कर के उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कंगना की टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई और उनसे कहा कि आपकी टिप्पणियों का क्या? कोर्ट ने कंगना से कहा कि, आपका ट्वीट केवल एक साधारण री-ट्वीट नहीं था, बल्कि आपने अपनी ओर से उसमें टिप्पणी जोड़ी और उसमें मसाला डाला।

कोर्ट ने कंगना के वकील को दी चेतावनी

इसके बाद कंगना के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उन्होंने वकील उन्होंने अपनी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिया है। जिस पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रायल कोर्ट ही करेगा। यह सफाई आप वहीं दीजिएगा। साथ ही कंगना ने कोर्ट के सामने यह भी दलील पेश की कि कंगना का पंजाब में यात्रा करना इस समय सही नहीं है वह वहा जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इस पर कोर्ट ने कोर्ट ने सुझाव दिया कि वह व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं। साथ ही कोर्ट ने कंगना के वकील को ज्यादा बहस करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने पर अदालत ऐसी टिप्पणी कर सकती है, जो उनके मुकदमे को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद कंगना के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस ले लिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Sept 2025 05:53 pm

Hindi News / National News / कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, किसान आंदोलन से जुड़े एक रिट्वीट मामले में सुनवाई से किया मना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.