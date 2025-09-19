‘तमिलनाडु आए तो कंगना रनौत को मारना थप्पड़’…कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान

अभिनेत्री से नेता बनी भाजपा सांसद कंगना रनौत को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख केएस अलागिरी का एक विवादित बयान सामने आया है। अलागिरी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी को लेकर कंगना की आलोचना की और एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ पड़ने वाली घटना का जिक्र करते हुए उन्हें और थप्पड़ मारने की बात कही। अलागिरी ने कहा, अगर कंगना दक्षिण भारत के किसी भी राज्य का दौरा करती है तो उन्हें थप्पड़ मारने चाहिए। कांग्रेस नेता के इस बयान पर कंगना ने पलटवार करते हुए कहा है कि वह भारत में जहां चाहें, वहां जा सकती हैं। कोई उन्हें रोक नहीं सकता।
अलागिरी ने कंगान के किसान आंदोलन के दौरान महिला किसान को लेकर किए गए विवादित ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा, महिला सांसद होते हुए कंगना के महिला किसानों की आलोचना करने से मैं हैरान हूं। वह कई बार ऐसी बेतुकी बातें कर चुकी हैं। अलागिरी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ पड़ने वाली घटना की भी चर्चा की और कहा कि वह दक्षिण आए तो उन्हें और थप्पड़ पड़ने चाहिए। अलागिरी ने कहा, जब वह दिल्ली एयरपोर्ट पर थीं और एक महिला सीआरपीएफ कर्मी ने उन्हें थप्पड़ मारा था, यह थप्पड़ उन्हें विवादित टिप्पणी के लिए पड़ा था। जब वह इस तरफ (दक्षिण) आएं, तो आपको उन्हें बिना भूले थप्पड़ मारना चाहिए।
अलागिरी के इस बयान पर कंगना ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यह साफ कर दिया है कि वह भारत में जहां चाहे वहां जा सकती है। कंगना ने कहा कि वह भारत में जहां चाहें, वहां जा सकती हैं। कोई उन्हें रोक नहीं सकता। कंगना ने कहा कि अगर मुझे नफरत करने वाले लोग हैं, तो मुझे प्यार करने वाले लोग भी हैं। बता दे कि कंगना पिछले कई दिनों से लगातार विवादों में बनी हुई है। हाल ही एक विवादित ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कंगना की अपील खारिज करते हुए उन्हें फटकार लगाई थी। इसके बाद जब कंगना अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के दौरे पर गई तो वहां भी उन्हें जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा।
कंगना गुरुवार को मनाली के बारिश प्रभावित इलाका पतलीकुहल का दौरा करने पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कंगना गो बैक के नारे लगा कर और काले झंडे दिखा कर कंगना का विरोध किया। सूत्रों के अनुसार, लोगों के बढ़ते प्रदर्शन के बाद कंगना के साथ गए अन्य नेताओं ने मिल कर मामले को काबू में लिया और लोगों के शांत कराया। इस दौरान कंगना ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दुख साझा किया और कहा कि मैं भी हिमाचली हूं और मैं भी इस बाढ़ से बूरी तरह प्रभावित हूं। कंगना ने कहा, लोग मुझसे सहायता मांगते है लेकिन मैं एक सिंगल वुमन हूं। मेरे रेस्तरां में एक दिन में सिर्फ 50 रुपये की सेल हो रही है और खर्च 15 लाख रुपये का हो रहा है।