Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘तमिलनाडु आए तो कंगना रनौत को मारना थप्पड़’…कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान

तमिलनाडु कांग्रेस के नेता ने कंगना रनौत को लेकर बयान देते हुए कहा कि अगर वह दक्षिण भारत आए तो उन्हें थप्पड़ मारने चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए कंगना ने कहा उन्हें कोई नहीं रोक सकता।

भारत

Himadri Joshi

Sep 19, 2025

Kangana Ranaut
कंगना रनौत (फोटो- एएनआई)

अभिनेत्री से नेता बनी भाजपा सांसद कंगना रनौत को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख केएस अलागिरी का एक विवादित बयान सामने आया है। अलागिरी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी को लेकर कंगना की आलोचना की और एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ पड़ने वाली घटना का जिक्र करते हुए उन्हें और थप्पड़ मारने की बात कही। अलागिरी ने कहा, अगर कंगना दक्षिण भारत के किसी भी राज्य का दौरा करती है तो उन्हें थप्पड़ मारने चाहिए। कांग्रेस नेता के इस बयान पर कंगना ने पलटवार करते हुए कहा है कि वह भारत में जहां चाहें, वहां जा सकती हैं। कोई उन्हें रोक नहीं सकता।

इधर आए तो उन्हें बिना भूले थप्पड़ मारे

अलागिरी ने कंगान के किसान आंदोलन के दौरान महिला किसान को लेकर किए गए विवादित ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा, महिला सांसद होते हुए कंगना के महिला किसानों की आलोचना करने से मैं हैरान हूं। वह कई बार ऐसी बेतुकी बातें कर चुकी हैं। अलागिरी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ पड़ने वाली घटना की भी चर्चा की और कहा कि वह दक्षिण आए तो उन्हें और थप्पड़ पड़ने चाहिए। अलागिरी ने कहा, जब वह दिल्ली एयरपोर्ट पर थीं और एक महिला सीआरपीएफ कर्मी ने उन्हें थप्पड़ मारा था, यह थप्पड़ उन्हें विवादित टिप्पणी के लिए पड़ा था। जब वह इस तरफ (दक्षिण) आएं, तो आपको उन्हें बिना भूले थप्पड़ मारना चाहिए।

ये भी पढ़ें

कंगना रनौत को किसान आंदोलन पर टिप्पणी करना पड़ रहा भारी, बंठिडा की कोर्ट ने फिर भेजा समन
राष्ट्रीय
Kangana Ranaut summoned by Bathinda court

कंगना ने कहा मेरी मर्जी होगी वहा जाउंगी

अलागिरी के इस बयान पर कंगना ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यह साफ कर दिया है कि वह भारत में जहां चाहे वहां जा सकती है। कंगना ने कहा कि वह भारत में जहां चाहें, वहां जा सकती हैं। कोई उन्हें रोक नहीं सकता। कंगना ने कहा कि अगर मुझे नफरत करने वाले लोग हैं, तो मुझे प्यार करने वाले लोग भी हैं। बता दे कि कंगना पिछले कई दिनों से लगातार विवादों में बनी हुई है। हाल ही एक विवादित ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कंगना की अपील खारिज करते हुए उन्हें फटकार लगाई थी। इसके बाद जब कंगना अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के दौरे पर गई तो वहां भी उन्हें जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

मनाली मे गो बैक कंगना के लगे नारे

कंगना गुरुवार को मनाली के बारिश प्रभावित इलाका पतलीकुहल का दौरा करने पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कंगना गो बैक के नारे लगा कर और काले झंडे दिखा कर कंगना का विरोध किया। सूत्रों के अनुसार, लोगों के बढ़ते प्रदर्शन के बाद कंगना के साथ गए अन्य नेताओं ने मिल कर मामले को काबू में लिया और लोगों के शांत कराया। इस दौरान कंगना ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दुख साझा किया और कहा कि मैं भी हिमाचली हूं और मैं भी इस बाढ़ से बूरी तरह प्रभावित हूं। कंगना ने कहा, लोग मुझसे सहायता मांगते है लेकिन मैं एक सिंगल वुमन हूं। मेरे रेस्तरां में एक दिन में सिर्फ 50 रुपये की सेल हो रही है और खर्च 15 लाख रुपये का हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Sept 2025 01:28 pm

Published on:

19 Sept 2025 01:24 pm

Hindi News / National News / ‘तमिलनाडु आए तो कंगना रनौत को मारना थप्पड़’…कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.