‘तमिलनाडु आए तो कंगना रनौत को मारना थप्पड़’…कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान

कंगना गुरुवार को मनाली के बारिश प्रभावित इलाका पतलीकुहल का दौरा करने पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कंगना गो बैक के नारे लगा कर और काले झंडे दिखा कर कंगना का विरोध किया। सूत्रों के अनुसार, लोगों के बढ़ते प्रदर्शन के बाद कंगना के साथ गए अन्य नेताओं ने मिल कर मामले को काबू में लिया और लोगों के शांत कराया। इस दौरान कंगना ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दुख साझा किया और कहा कि मैं भी हिमाचली हूं और मैं भी इस बाढ़ से बूरी तरह प्रभावित हूं। कंगना ने कहा, लोग मुझसे सहायता मांगते है लेकिन मैं एक सिंगल वुमन हूं। मेरे रेस्तरां में एक दिन में सिर्फ 50 रुपये की सेल हो रही है और खर्च 15 लाख रुपये का हो रहा है।