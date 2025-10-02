50 रुपये को लेकर हुई लड़ाई के चलते नाबालिग ने साथी पर धारदार हथियार से किया हमला

कर्नाटक के तुमकुरु शहर में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक दुकान में काम करने वाले नाबालिग लड़के ने 50 रूपये को लेकर हुई लड़ाई के चलते अपने सहकर्मी पर माचेत (धारदार हथियार) से हमला कर दिया। पीड़ित की पहचान 25 वर्षीय रेजाजुल रहमान के रूप में हुई है। बुधवार सुबह रहमान जिस दुकान पर काम करता था वहीं काम करने वाले एक नाबालिग ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के अनुसार, इस हमले में रहमान को गंभीर चोटें आई थी हालांकि वो अभी खतरे से बाहर है।