50 रुपये को लेकर हुई लड़ाई के चलते नाबालिग ने साथी पर धारदार हथियार से किया हमला

कर्नाटक क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कर्नाटक के तुमकुरु शहर में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक दुकान में काम करने वाले नाबालिग लड़के ने 50 रूपये को लेकर हुई लड़ाई के चलते अपने सहकर्मी पर माचेत (धारदार हथियार) से हमला कर दिया। पीड़ित की पहचान 25 वर्षीय रेजाजुल रहमान के रूप में हुई है। बुधवार सुबह रहमान जिस दुकान पर काम करता था वहीं काम करने वाले एक नाबालिग ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के अनुसार, इस हमले में रहमान को गंभीर चोटें आई थी हालांकि वो अभी खतरे से बाहर है।
रहमान और आरोपी दोनों ही नगावली गांव की एक मांस की दुकान में काम करते थे। आरोपी ने एक महीने पहले ही दुकान पर काम करना शुरु किया था। रहमान और वह नाबालिग लड़का दोनों ही असम के रहने वाले थे और वे दोनों दुकान के मालिक के एक पुराने घर में साथ रहते थे। हाल ही दुकान पर 50 रुपये के हिसाब-किताब को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई थी। नाबालिग लड़के का आरोप था कि रहमान ने उसे उसका हिस्सा नहीं दिया था। इसी गुस्से में लड़के ने रहमान पर हमला करने की योजना बनाई।
इसके बाद बुधवार की सुबह, जब रहमान सो रहा था, तो लड़के ने दुकान से एक माचेत लिया और घर की सारी बत्तियां बुझा कर रहमान की गर्दन पर वार कर दिया। रहमान की चीख-पुकार सुन कर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और रहमान को तुरंत नजदीकि अस्पताल ले जाया गया। यहां से रहमान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टर्स ने रहमान का इलाज किया और अब वह खतरे से बाहर है। पुलिस ने मामले में नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरु कर दी है।
