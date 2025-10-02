Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

50 रुपये को लेकर हुई लड़ाई के चलते नाबालिग ने साथी पर धारदार हथियार से किया हमला

तुमकुरु शहर में एक दुकान पर काम करने वाले नाबालिग लड़के ने 50 रुपये नहीं देने के चलते अपने सहकर्मी पर बुधवार सुबह माचेत से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आई, हालांकि वह अभी खतरे से बाहर है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 02, 2025

Karnatak crime

कर्नाटक क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक के तुमकुरु शहर में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक दुकान में काम करने वाले नाबालिग लड़के ने 50 रूपये को लेकर हुई लड़ाई के चलते अपने सहकर्मी पर माचेत (धारदार हथियार) से हमला कर दिया। पीड़ित की पहचान 25 वर्षीय रेजाजुल रहमान के रूप में हुई है। बुधवार सुबह रहमान जिस दुकान पर काम करता था वहीं काम करने वाले एक नाबालिग ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के अनुसार, इस हमले में रहमान को गंभीर चोटें आई थी हालांकि वो अभी खतरे से बाहर है।

हिस्सा नहीं मिलने पर हमले की योजना बनाई

रहमान और आरोपी दोनों ही नगावली गांव की एक मांस की दुकान में काम करते थे। आरोपी ने एक महीने पहले ही दुकान पर काम करना शुरु किया था। रहमान और वह नाबालिग लड़का दोनों ही असम के रहने वाले थे और वे दोनों दुकान के मालिक के एक पुराने घर में साथ रहते थे। हाल ही दुकान पर 50 रुपये के हिसाब-किताब को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई थी। नाबालिग लड़के का आरोप था कि रहमान ने उसे उसका हिस्सा नहीं दिया था। इसी गुस्से में लड़के ने रहमान पर हमला करने की योजना बनाई।

सोते हुए रहमान की गर्दन पर किया वार

इसके बाद बुधवार की सुबह, जब रहमान सो रहा था, तो लड़के ने दुकान से एक माचेत लिया और घर की सारी बत्तियां बुझा कर रहमान की गर्दन पर वार कर दिया। रहमान की चीख-पुकार सुन कर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और रहमान को तुरंत नजदीकि अस्पताल ले जाया गया। यहां से रहमान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टर्स ने रहमान का इलाज किया और अब वह खतरे से बाहर है। पुलिस ने मामले में नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरु कर दी है।

