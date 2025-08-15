स्वतंत्रता दिवस पर बेंगलुरु में बड़ा हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत 12 से ज्यादा लोग घायल

अदुगोडी पुलिस और अग्निशमन विभाग को सुबह 8:23 बजे आपातकालीन सूचना मिली, जिसके बाद दो दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मलबा हटाने और राहत कार्यों में जुट गईं। घायलों को तत्काल संजय गांधी और जयनगर जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस उपायुक्त सारा फातिमा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सिलेंडर लीक को विस्फोट का कारण माना जा रहा है, लेकिन अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है।