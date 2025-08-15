Patrika LogoSwitch to English

स्वतंत्रता दिवस पर बेंगलुरु में बड़ा हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत 12 से ज्यादा लोग घायल

Bangalore Blast: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के विल्सन गार्डन के पास चिन्नयनपाल्या इलाके में भीषण धमाके में 8 वर्षीय बच्चे मुबारक की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

भारत

Devika Chatraj

Aug 15, 2025

Bangalore Blast
Cylinder Blast (Image: X)

Blast in Bangalore: स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक दुखद हादसा सामने आया है। शहर के विल्सन गार्डन के पास चिन्नयनपाल्या इलाके में शुक्रवार सुबह एक संदिग्ध सिलेंडर विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस भीषण धमाके में 8 वर्षीय बच्चे मुबारक की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

क्या हुआ हादसा?

प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह विस्फोट अदुगोडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चिन्नयनपाल्या की तंग गलियों में एक घर में हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि प्रभावित घर की पहली मंजिल की छत और दीवारें ढह गईं। आसपास के 8 से 10 घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिनमें कई इमारतों की छतें और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के समय अधिकांश निवासी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाहर गए थे, जिसके कारण हताहतों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

अदुगोडी पुलिस और अग्निशमन विभाग को सुबह 8:23 बजे आपातकालीन सूचना मिली, जिसके बाद दो दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मलबा हटाने और राहत कार्यों में जुट गईं। घायलों को तत्काल संजय गांधी और जयनगर जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस उपायुक्त सारा फातिमा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सिलेंडर लीक को विस्फोट का कारण माना जा रहा है, लेकिन अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है।

स्थानीय निवासियों के बयान

स्थानीय निवासियों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्र में भी झटके महसूस किए गए। मृतक बच्चे के पिता उस समय तिरंगा फहराने के लिए बाहर गए थे, जबकि उसकी मां और बहन भी घायल हुए हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "हमने जोरदार धमाका सुना और जब बाहर निकले तो धूल और मलबे का गुबार था। यह बहुत ही दुखद दृश्य था।"

Updated on:

15 Aug 2025 04:02 pm

Published on:

15 Aug 2025 03:38 pm

Hindi News / National News / स्वतंत्रता दिवस पर बेंगलुरु में बड़ा हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत 12 से ज्यादा लोग घायल

