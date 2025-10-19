‘सनातनियों से दूर रहो’… RSS के बाद कर्नाटक सीएम ने सनातन धर्म के खिलाफ दिया विवादित बयान

सीएम ने मैसूर विश्वविद्यालय के सिल्वर जुबली समारोह को संबोधित करते हुए लोगों को RSS और संघ परिवार से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये संगठन पहले भी डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बनाए संविधान का विरोधी था और आज भी है। संघ के साथ साथ सिद्धारमैया ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार की आलोचना करते हुए उन पर डॉ. अम्बेडकर के नाम पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा, वे दावा करते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें चुनावों में हराया था, लेकिन सच्चाई यह है कि अंबेडकर ने खुद अपनी हैंडराइटिंग (हस्तलिपि) में लिखा था कि उन्हें सावरकर और डांगे ने हराया था।