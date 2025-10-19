Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘सनातनियों से दूर रहो’… RSS के बाद कर्नाटक सीएम ने सनातन धर्म के खिलाफ दिया विवादित बयान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों को सनातनियों और समाज में बदलाव के विरोधी लोगों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 19, 2025

Karnataka CM Siddaramaiah

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (फोटो- आईएएनएस)

कर्नाटक सरकार इन दिनों राज्य में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की गतिविधियों के खिलाफ सख्त होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सरकार कई मौको पर RSS को बैन करने की मांग कर चुकी है। इसी कड़ी में अब राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने RSS के बाद सनातन धर्म पर भी विवादित बयान दे दिया है। कई बार संघ पर रोक लगाने की मांग करने वाले सिद्धारमैया ने अब सनातनियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। सीएम ने लोगों को सनातनियों और समाज में बदलाव के विरोधी लोगों से दूर रहने की सलाह देते हुए यह कहा कि हमें ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जो समाज के पक्ष में खड़े होते हैं।

संघ परिवार से सावधान रहे - सीएम सिद्धारमैया

सीएम ने मैसूर विश्वविद्यालय के सिल्वर जुबली समारोह को संबोधित करते हुए लोगों को RSS और संघ परिवार से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये संगठन पहले भी डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बनाए संविधान का विरोधी था और आज भी है। संघ के साथ साथ सिद्धारमैया ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार की आलोचना करते हुए उन पर डॉ. अम्बेडकर के नाम पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा, वे दावा करते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें चुनावों में हराया था, लेकिन सच्चाई यह है कि अंबेडकर ने खुद अपनी हैंडराइटिंग (हस्तलिपि) में लिखा था कि उन्हें सावरकर और डांगे ने हराया था।

कोई अम्बेडकर की जगह नहीं ले सकता

कर्नाटक सीएम ने लोगों से सच्चाई पेश कर के संघ परिवार के झूठ को सामने लाने की अपील की। सिद्धारमैया ने समझाया कि उन्होंने अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना इसलिए ही की थी ताकि वहां पढ़ने वाले छात्र अंबेडकर के रास्ते पर चल सके। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि, अम्बेडकर सिर्फ एक है और कोई उनकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन सभी को उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। सिद्धारमैया ने कहा कि अम्बेडकर एक महान दूरदर्शी थे जिन्होंने सामाजिक बदलाव लाने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 10:32 am

Hindi News / National News / ‘सनातनियों से दूर रहो’… RSS के बाद कर्नाटक सीएम ने सनातन धर्म के खिलाफ दिया विवादित बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते है’… RSS बैन की मांग के बीच पार्टी के विरोध में आए कांग्रेस नेता

Congress MLA K.N. Rajanna
राष्ट्रीय

दिल्ली में डबल मर्डर, महिला और पूर्व लिव इन पार्टनर की मौत, पति गंभीर रूप से घायल

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राष्ट्रीय

दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, 600 किलो प्रतिबंधित पटाखों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

राष्ट्रीय

उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने दिया बड़ा अपडेट, जानें सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहा?

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

बंगाल में फिर बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, पार्टी ने कहा भाड़े के गुंडों से नहीं डरेंगे हम

BJP MP Raju Bista attacked in Sukhiya Pokhari
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.