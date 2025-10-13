कर्नाटक CM के बेटे ने तालिबान से की RSS की तुलना, कट्टरपंथी हिंदू धर्म लागू करने का लगाया आरोप

यतीन्द्र ने संघ और उसकी गतिविधियों पर कुछ रोक लगाने की भी मांग की। उन्होंने आरएसएस को रजिस्टर करने की भी मांग करते हुए कहा कि, रजिस्टर नहीं होने के चलते संघ को कुछ नियमों और कानूनी औपचारिकताओं से छूट मिल जाती है। यतीन्द्र ने कहा, आरएसएस खुद को एक बहुत बड़ा संगठन बताता है। दिल्ली में उनकी एक बिल्डिंग है जिसके पास हज़ारों करोड़ रुपये (फंड) हैं, इसके बावजूद, वह रजिस्टर्ड नहीं है। यतीन्द्र ने आगे कहा, यह एक प्रभावशाली संगठन है और इन्हें कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर वे बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से यह ग़लत है।