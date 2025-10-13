Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कर्नाटक CM के बेटे ने तालिबान से की RSS की तुलना, कट्टरपंथी हिंदू धर्म लागू करने का लगाया आरोप

यतीन्द्र सिद्धारमैया ने आरएसएस की तुलना तालिबान से करते हुए कहा कि, संघ हिंदू धर्म की कट्टर विचारधारा को समाज पर थोपना चाहता है। यतीन्द्र ने संघ पर रोक लगाने की बात कहते हुए आरएसएस को रजिस्टर करने की भी मांग की।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 13, 2025

Karnataka CM Siddaramaiah

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (फोटो- एएनआई)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए उसकी तुलना तालिबान से कर दी है। आरएसएस सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मार्गदर्शक है। जबकि तालिबान एक सशस्त्र इस्लामी समूह है जिसने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर दोबारा कब्ज़ा करके वहां शासन शुरु कर दिया था।

हिंदू धर्म की कट्टर विचारधारा थोप रहा आरएसएस

यतीन्द्र ने सोमवार को इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि, आरएसएस की सोच तालिबान जैसी है। जिस तरह तालिबान संगठन इस्लाम के कुछ कट्टर और बुनियादी विचारों को ज़बरदस्ती लागू करना चाहता है, उसी तरह आरएसएस भी हिंदू धर्म की कट्टर विचारधारा को समाज पर थोपना चाहता है। उन्होंने आगे कहा, तालिबान जैसे मानता है कि एक धर्म एक ही तरीके से चल सकता है और उसे लागू करने के लिए फरमान जारी करता है, वैसे ही आरएसएस का मानना है कि हिंदू धर्म एक ही तरीके से चल सकता है।

संघ को रजिस्टर करने की मांग की

यतीन्द्र ने संघ और उसकी गतिविधियों पर कुछ रोक लगाने की भी मांग की। उन्होंने आरएसएस को रजिस्टर करने की भी मांग करते हुए कहा कि, रजिस्टर नहीं होने के चलते संघ को कुछ नियमों और कानूनी औपचारिकताओं से छूट मिल जाती है। यतीन्द्र ने कहा, आरएसएस खुद को एक बहुत बड़ा संगठन बताता है। दिल्ली में उनकी एक बिल्डिंग है जिसके पास हज़ारों करोड़ रुपये (फंड) हैं, इसके बावजूद, वह रजिस्टर्ड नहीं है। यतीन्द्र ने आगे कहा, यह एक प्रभावशाली संगठन है और इन्हें कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर वे बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से यह ग़लत है।

बीजेपी ने कहा कोई नहीं लगा सकता संघ पर प्रतिबंध

यतीन्द्र ने यह बयान ऐसे समय में दिया है, जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत में एक राजकीय दौरे पर हैं। संघ की इस बयान को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं बात की जाए बीजेपी को पार्टी पहले ही यह साफ कर चुकी है कि कोई भी RSS पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता या उसे रोक नहीं सकता है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष, बीवाई विजयेंद्र ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए संघ की सराहना की है। उन्होंने लिखा, संघ की राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार की विचारधारा हमेशा राष्ट्र-विरोधी कांग्रेस पर भारी पड़ेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 01:41 pm

Hindi News / National News / कर्नाटक CM के बेटे ने तालिबान से की RSS की तुलना, कट्टरपंथी हिंदू धर्म लागू करने का लगाया आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Elections 2025: बिहार में दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू, यहां देखें जिलों की सूची

Bihar Assembly Elections
राष्ट्रीय

ममता के बाद एक और TMC नेता ने रेप पर दिया शर्मनाक बयान, कहा- हर देश में होता है ऐसा

Trinamool Congress MP Kakoli Ghosh
राष्ट्रीय

बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले- आज शाम आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ लड़ेंगे चुनाव

राष्ट्रीय

बाप-बेटे ने अश्लील वीडियो बना नाबालिग लड़की को किया ब्लैकमेल, फिर बारी-बारी किया रेप

West Bengal Crime
राष्ट्रीय

TVK Karur Stampede Case: करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को सौंपा गया जांच का जिम्मा

Vijay Karur Rally Stampede
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.