बीवी के अवैध संबंधों से परेशान पति ने फेसबुक लाइव पर की आत्महत्या की कोशिश, पत्नी ने बताया ड्रामा

कर्नाटक के एक व्यक्ति ने फेसबुक लाइव पर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने इसके लिए अपनी पत्नी और उसके घर वालों को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 08, 2025

man commited sucide on facebook live

पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान पति ने फेसबुक लाइव पर आत्महत्या की कोशिश की (फोटो- पत्रिका ग्रफिक्स)

कर्नाटक में एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और उसके घरवालों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान होकर फेसबुक लाइव के दौरान आत्महत्या करने की कोशिश की। शख्स ने अपनी पत्नी पर गैर पुरुषों के साथ अवैध संबंध रखने और पैसों के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। वहीं जब उसकी पत्नी से इस बारे में सवाल किए गए तो उसने इन आरोपों को झूठा बताते हुए उल्टा अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि वह सहानुभूति पाने के लिए यह सब ड्रामा कर रहा है।

चार साल पहले हुई थी दोनों की शादी

मामला जयनगर पुलिस थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले सलमान पाशा नामक व्यक्ति की चार साल पहले सैयद निखत फिरदौस से शादी हुई थी। शुरु के दो साल दोनों के बीच सब ठीक रहा लेकिन बाद में पाशा में विदेश में नौकरी करने जाने के चलते दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। पाशा कुछ ही समय पहले कुवैत में हाइड्रोलिक मैकेनिक का काम करके भारत लौटा था। वह करीब दो साल पहले विदेश गया था और उस दौरान उनकी पत्नी निखत उनके दुसरे बच्चे से गर्भवती थी। पाशा के विदेश जाने के फैसले से निखत नाखुश थी और इसी कारण उसके जाने के बाद वह भी अपने माता पिता के घर चली गई। देखते ही देखते दोनों के बीच की दरार गहरी होने लगी और उनकी लड़ाईयां बढ़ने लगी।

निखत के अपने रिश्तेदार के साथ अवैध संबंध

इन गृह क्लेशों से परेशान होकर अब पाशा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। आत्महत्या से पहले पाशा फेसबुक लाइव आया और उसने बताया कि निखत, उसका परिवार, और उनके रिश्तेदार सैयद बुरहान उद्दीन (जो एआईएमआईएम के तुमकुरु जिला अध्यक्ष हैं) उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे है और पैसों के लिए उस पर दबाव बना रहे है। पाशा ने वीडियो में यह भी दावा किया कि, निखत के उद्दीन के साथ अवैध संबंध है। पाशा का आरोप है कि विदेश से लौटने के बाद उसकी पत्नी ने उसे उसके दोनों बच्चों से मिलने नहीं दिया है।

महिला पुलिस स्टेशन पर भी लगाए आरोप

पाशा फेसबुक लाइव के दौरान कई बार रोया और भावुक हुआ। साथ ही उसने महिला पुलिस स्टेशन की अधिकारियों पर भी पत्नी का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि, उसे पहले भी एक झूठे मामले में जेल जाना पड़ा था। अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के बारें में बताते बताते पाशा ने फेसबुक लाइव के दौरान ही आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके ऐसा करते ही तुंरत लोग उसकी सहायता के लिए पहुंचे और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पाशा के परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामले की शिकायत दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पत्नी ने कहा पहले भी कर चुका ऐसा ड्रामा

घटना के बाद जब निखत से इस बारे में पूछा गया तो उसने इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हे पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया। निखत ने कहा, इससे पहले भी पाशा ने साबुन का पानी पिकर मरने का झुठा ड्रामा किया था। उसने मेरे ऑफिस में आकर मुझ पर तेजाब डालने की धमकी भी दी थी। मैं इन धमकियों को लेकर पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुकी हूं। इसी लिए अब सहानुभूति बटोरने के लिए यह सब ड्रामा कर रहा है। पुलिस ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि, मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयानों के सत्यापन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

08 Oct 2025 11:51 am

Hindi News / National News / बीवी के अवैध संबंधों से परेशान पति ने फेसबुक लाइव पर की आत्महत्या की कोशिश, पत्नी ने बताया ड्रामा

