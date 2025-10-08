बीवी के अवैध संबंधों से परेशान पति ने फेसबुक लाइव पर की आत्महत्या की कोशिश, पत्नी ने बताया ड्रामा

मामला जयनगर पुलिस थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले सलमान पाशा नामक व्यक्ति की चार साल पहले सैयद निखत फिरदौस से शादी हुई थी। शुरु के दो साल दोनों के बीच सब ठीक रहा लेकिन बाद में पाशा में विदेश में नौकरी करने जाने के चलते दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। पाशा कुछ ही समय पहले कुवैत में हाइड्रोलिक मैकेनिक का काम करके भारत लौटा था। वह करीब दो साल पहले विदेश गया था और उस दौरान उनकी पत्नी निखत उनके दुसरे बच्चे से गर्भवती थी। पाशा के विदेश जाने के फैसले से निखत नाखुश थी और इसी कारण उसके जाने के बाद वह भी अपने माता पिता के घर चली गई। देखते ही देखते दोनों के बीच की दरार गहरी होने लगी और उनकी लड़ाईयां बढ़ने लगी।