देश का ऐसा गांव जहां दिवाली के दिन मनाया जाता है मातम, जानिए दर्दनाक मौतों का इतिहास

इतिहासकारों और समुदाय के बुजुर्गों के अनुसार, 1790 ईस्वी (या 1783-1795 के बीच) में नरका चतुर्दशी के दिन मेलकोटे के अयंगर ब्राह्मण श्रीरंगपट्टना के नरसिंह मंदिर में दिवाली मना रहे थे। तिरुमाला अयंगर नामक एक प्रमुख विद्वान ने टीपू को प्रशासनिक सलाह दी थी, लेकिन बाद में टीपू को लगा कि तिरुमाला ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। बदला लेने के लिए टीपू ने अपनी सेना को आदेश दिया कि मंडयम अयंगर समुदाय के सभी सदस्यों को घेर लिया जाए। दिवाली की रौनक के बीच सैनिकों ने मंदिर पहुंचकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत करीब 700-800 लोगों का कत्लेआम कर दिया। लाशों को पास के इमली के पेड़ों पर लटका दिया गया। यह नरसंहार भारद्वाज गोत्र के अधिकांश सदस्यों को निशाना बनाया गया, जिससे समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ।