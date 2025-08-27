शादीशुदा गर्लफ्रेंड के मुंह में रखा बम, हाथ बांधकर किया बेबस, प्रेमी ने प्रेमिका के प्यार का दिया दर्दनाक अंजाम

कर्नाटक के मैसूर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सिद्धराजू नामक एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका दर्शिता की हत्या कर दी। यह घटना 23 अगस्त 2025 को सालिग्राम के एक लॉज में हुई। सिद्धराजू ने दर्शिता को मिलने के लिए बुलाया और कथित तौर पर उसके हाथ बांधकर उसे बेबस किया, फिर उसके मुंह में विस्फोटक रखकर ब्लास्ट कर दिया, जिससे दर्शिता की मौके पर ही मौत हो गई।