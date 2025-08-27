Patrika LogoSwitch to English

शादीशुदा गर्लफ्रेंड के मुंह में रखा बम, हाथ बांधकर किया बेबस, प्रेमी ने प्रेमिका के प्यार का दिया दर्दनाक अंजाम

कर्नाटक के मैसूर में शादी के लिए मना करने पर गुस्साए प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के मुंह में विस्फोटक रखकर ब्लास्ट कर दिया।

बैंगलोर

Devika Chatraj

Aug 27, 2025

मुंह बम डाल कर गर्लफ्रेंड की हत्या (प्रतीकात्मक फोटो )

कर्नाटक के मैसूर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सिद्धराजू नामक एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका दर्शिता की हत्या कर दी। यह घटना 23 अगस्त 2025 को सालिग्राम के एक लॉज में हुई। सिद्धराजू ने दर्शिता को मिलने के लिए बुलाया और कथित तौर पर उसके हाथ बांधकर उसे बेबस किया, फिर उसके मुंह में विस्फोटक रखकर ब्लास्ट कर दिया, जिससे दर्शिता की मौके पर ही मौत हो गई।

क्या है पूरा मामला?

सिद्धराजू ने लॉज में चेक-इन करते समय खुद को दर्शिता का पति बताया। उसने लॉज कर्मचारियों से खाना लेने के बहाने बाहर जाने की बात कही और बाद में वापस लौटकर दावा किया कि कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा। उसने कर्मचारियों से दरवाजा काटने को कहा। जब कमरा खोला गया, तो दर्शिता का शव खून से लथपथ पड़ा था। उसके चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें थीं।

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

पुलिस को मौके से दो मीटर लंबा बिजली का तार मिला, जिसके आधार पर शक है कि सिद्धराजू ने घरेलू सामग्री से विस्फोटक बनाया। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और दावा किया कि दर्शिता की मौत मोबाइल चार्जर से बिजली के झटके के कारण हुई। हालांकि, फॉरेंसिक जांच ने साफ कर दिया कि मौत विस्फोटक ब्लास्ट से हुई।

आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस ने सिद्धराजू को तुरंत हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि विस्फोटक कैसे और कहां से तैयार किया गया, और क्या इस अपराध में कोई और शामिल था। फॉरेंसिक विशेषज्ञ विस्फोटक के प्रकार और उसकी संरचना का विश्लेषण कर रहे हैं।

क्यों दिया मौत को अंजाम?

प्रेमी सिद्धराजू दर्शिता से शादी करना चाहता था लेकिन पहले से शादीशुदा होने की वजह से मृतका ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। इस बात से गुस्साए सिद्धराजू ने यह भयानक कदम उठाया।

Published on:

27 Aug 2025 10:48 am

Hindi News / National News / शादीशुदा गर्लफ्रेंड के मुंह में रखा बम, हाथ बांधकर किया बेबस, प्रेमी ने प्रेमिका के प्यार का दिया दर्दनाक अंजाम

