बेटी की पढ़ाई के लिए दांव पर लगा मां का मंगलसूत्र, फिर हुआ कुछ ऐसा

कर्नाटक के गंगावती में एक मां की ममता और मजबूरी की कहानी सामने आई है, जहां एक निजी नर्सिंग कॉलेज ने बेटी के दस्तावेज लौटाने के बदले मां रेणुकम्मा का मंगलसूत्र और सोने के गहने जब्त कर लिए। बीएससी नर्सिंग की छात्रा कावेरी को गडग के सरकारी कॉलेज में मुफ्त मेरिट सीट मिली थी, लेकिन निजी कॉलेज के चेयरमैन ने दस्तावेज लौटाने के लिए पूरी फीस की मांग की। पैसे न होने पर रेणुकम्मा ने आंसुओं के साथ अपनी शादी का प्रतीक मंगलसूत्र उतारकर दे दिया, ताकि बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सके। यह घटना शिक्षा के नाम पर हो रही लूट की कड़वी सच्चाई को भी सामने लाती है।