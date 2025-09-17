SBI बैंक में लूट, 59 किलो सोना और 8 करोड़ रुपये कैश लेकर फरार

SBI Bank Robbery: कर्नाटक के विजयपुरा जिले में मंगलवार शाम को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की चादचान शाखा में एक बड़ी लूट की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पांच नकाबपोश लुटेरों ने सेना की वर्दी पहनकर बैंक पर धावा बोल दिया, कर्मचारियों को बंधक बनाया और करीब 59 किलो सोना व 8 करोड़ रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने महाराष्ट्र सीमा पर लुटेरों की एक कार बरामद कर ली है और छापेमारी तेज कर दी गई है।
मंगलवार शाम करीब 5 बजे चादचान कस्बे स्थित SBI शाखा में सामान्य कामकाज चल रहा था। तभी मिलिट्री स्टाइल की वर्दी पहने पांच हथियारबंद बदमाशों ने अचानक बैंक में घुसेड़ मार दी। देसी पिस्तौल और अन्य हथियार लहराते हुए उन्होंने मैनेजर और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। लुटेरों ने स्टाफ को धमकाते हुए तिजोरियां खुलवाकर सोने के गहने और नकदी के बक्से लूट लिए।
वहां पर मौजूद लोगों के अनुसार, लुटेरे मास्क और दस्ताने पहने हुए थे, जिससे उनकी पहचान छिपी रही। पूरी वारदात महज 15-20 मिनट में अंजाम दे दी गई। लूट के बाद बदमाश एक सफेद रंग की कार में सवार होकर महाराष्ट्र की ओर भाग निकले। बैंक के सीसीटीवी फुटेज में लुटेरों की यह फिल्मी अंदाज वाली हरकत साफ नजर आ रही है।
पुलिस ने प्रारंभिक आंकलन के आधार पर लूटे गए सोने की मात्रा 59 किलो बताई है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है। नकदी लगभग 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह घटना कर्नाटक में हालिया बैंक डकैतियों की श्रृंखला का हिस्सा लग रही है। कुछ महीनों पहले दावणगेरे जिले में भी SBI शाखा से 17 किलो सोना चोरी का मामला सामने आया था, जो वेब सीरीज 'मनी हाइस्ट' से प्रेरित था।
विजयपुरा पुलिस ने तुरंत अलर्ट जारी कर महाराष्ट्र और आसपास के जिलों में नाकेबंदी करा दी। महाराष्ट्र के सांगली जिले में लुटेरों की एक संदिग्ध कार बरामद हो गई, जिसमें हथियार और कुछ सोने के गहने मिले हैं। एसपी ने बताया कि विशेष जांच टीम गठित की गई है और सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। "हम लुटेरों को जल्द पकड़ लेंगे। सीमा पर सघन चेकिंग हो रही है।