SBI बैंक में लूट, 59 किलो सोना और 8 करोड़ रुपये कैश लेकर फरार

SBI Bank Robbery: कर्नाटक के विजयपुरा जिले में मंगलवार शाम को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की चादचान शाखा में एक बड़ी लूट की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पांच नकाबपोश लुटेरों ने सेना की वर्दी पहनकर बैंक पर धावा बोल दिया, कर्मचारियों को बंधक बनाया और करीब 59 किलो सोना व 8 करोड़ रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने महाराष्ट्र सीमा पर लुटेरों की एक कार बरामद कर ली है और छापेमारी तेज कर दी गई है।