Karoor Stampede: एक्टर विजय ने किया 20-20 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान, DMK पर लगाया साजिश का आरोप

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने का भी आदेश दिया है। इस आयोग का नेतृत्व हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अरुणा जगदीशन करेंगी। आयोग को घटना की पूर्ण जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है। सीएम स्टालिन ने यह भी घोषणा की है कि वह देर रात तक खुद करूर पहुंचेंगे। वहां वे पीड़ित परिवारों से मिलकर संवेदना जताएंगे और अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात करेंगे। साथ ही, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया।