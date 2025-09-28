Karoor Stampede: एक्टर विजय ने किया 20-20 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान, DMK पर लगाया साजिश का आरोप

करूर में रैली को संबोधित करते एक्टर विजय (फोटो- एएनआई)
Karoor Stampede: एक्टर विजय (Vijay) ने करुर हादसे में हुई त्रासदी पर दुख प्रकट किया है। साथ ही, मृतकों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपए और घायलों के इलाज के लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया है। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु विजय एसोसिएशन सभी आवश्यक सहायता देने के लिए उनके साथ है। भगवान की कृपा से वे सभी मिलकर इस संकट से उबरने का प्रयास करेंगे।
इसके साथ ही विजय की पार्टी TVK ने सत्ताधारी पार्टी DMK पर भगदड़ की साजिश का आरोप लगाया है। TVK पार्टी के वकील ने एक मीडिया सूमह को कहा कि हम करुर भगदड़ मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने HC से इस मामले को CBI को ट्रांसफर करने की मांग की है। इधर, घटना के बाद एक्टर विजय के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
एक्टर विजय ने कहा कि मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय, अवर्णनीय दर्द और दुख से तड़प रहा हूं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले मेरे प्यारे भाई-बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।
मामले को लेकर करूर नगर पुलिस ने टीवीके पश्चिम जिला सचिव मथियालगन, महासचिव आनंद और संयुक्त सचिव निर्मल कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 110, 125 बी और 223 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 और 110 क्रमशः हत्या के प्रयास और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित हैं।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने का भी आदेश दिया है। इस आयोग का नेतृत्व हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अरुणा जगदीशन करेंगी। आयोग को घटना की पूर्ण जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है। सीएम स्टालिन ने यह भी घोषणा की है कि वह देर रात तक खुद करूर पहुंचेंगे। वहां वे पीड़ित परिवारों से मिलकर संवेदना जताएंगे और अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात करेंगे। साथ ही, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया।
एक्टर विजय की नई नवेली तमिलगा वेट्री कज़गम पार्टी की रैली में भारी संख्या में भीड़ जमा हुई थी। रैली में विजय के भाषण के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और लोगों के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। इसी के चलते कई लोग गिर गए और बेहोश हो गए और फिर वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में नौ बच्चों और 17 महिलाओं सहित कम से कम 39 लोगों की मौत हुई।
