BRS से निकाली गईं के कविता, पूर्व CM KCR ने लिया बड़ा फैसला

तेलंगाना (Telangana) की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) प्रमुख व तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर (Ex CM KCR) ने अपनी बेटी के कविता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। के. कविता को पार्टी को बदनाम करने की गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर किया गया है। तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के संस्थापक के. चंद्रशेखर राव के परिवार में भारी उथल पुथल जारी है। बीआरएस में पार्टी पर कब्जे के लिए केसीआर के बेटे केटीआर और के कविता के बीच जंग जारी है।
कुछ दिनों पहले के कविता ने अपने भाई केसीआर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बीजेपी से मिल गए गए हैं। अपने पिता व पार्टी प्रमुख केसीआर को गलत जानकारी दे रहे हैं। केटीआर भारत राष्ट्र समिति का विलय भाजपा में कराना चाहते हैं। के कविता लगातार केसीआर के समर्थकों पर भी निशाना साध रही थीं।
के कविता के बयानों से लंबे समय से केसीआर नाराज चल रहे थे। इसके कारण बीते मंगलवार को तेलंगाना के पूर्व सीएम व बीआरएस प्रमुख के कविता ने पार्टी की मीटिंग बुलाई। इसमें के कविता के रवैये पर चर्चा हुई। इस दौरान केसीआर कविता के बयानों से सख्त नाराज नजर आए। फिर कविता को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया गया। 10 साल से अधिक समय तक सीएम रहने के बाद सत्ता से बाहर हुए केसीआर की पार्टी बीआरएस तेलंगाना में मुख्य विपक्षी दल है।
बता दें कि केसीआर की बेटी के. कविता को दिल्ली शराब घोटाले में जेल भी जाना पड़ा था। के कविता अभी तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य हैं। इससे पहले वह विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने राजनीति में आने के बाद बीआरएस में बड़ी पहचान बनाई थी। के. कविता तेलंगाना जागृति की फाउंडर हैं।