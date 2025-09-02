BRS से निकाली गईं के कविता, पूर्व CM KCR ने लिया बड़ा फैसला

तेलंगाना (Telangana) की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) प्रमुख व तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर (Ex CM KCR) ने अपनी बेटी के कविता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। के. कविता को पार्टी को बदनाम करने की गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर किया गया है। तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के संस्थापक के. चंद्रशेखर राव के परिवार में भारी उथल पुथल जारी है। बीआरएस में पार्टी पर कब्जे के लिए केसीआर के बेटे केटीआर और के कविता के बीच जंग जारी है।