जानलेवा बन रहा ‘ब्रेन ईटिंग अमीबा’, 7 लोगों की मौत से हड़कंप

'ब्रेन ईटिंग अमीबा', जिसे वैज्ञानिक रूप से नेगलेरिया फाउलेरी कहा जाता है, यह एककोशिकीय जीव है जो गर्म और दूषित मीठे पानी जैसे तालाब, झील, नदी, कुएं और कम क्लोरीन वाले स्विमिंग पूल में पनपता है। यह अमीबा नाक के रास्ते मानव शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क तक पहुंचकर प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) नामक घातक संक्रमण का कारण बनता है। यह बीमारी दिमाग के टिश्यू को नष्ट कर देती है, जिससे मृत्यु दर 95-98% तक होती है।