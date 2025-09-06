बिहार-बीड़ी पोस्ट विवाद के बीच केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख ने दिया इस्तीफा

केरल कांग्रेस के आधिकारियो सोशल मीडिया अकाउंट से हाल ही में बिहार को लेकर एक विवादिया पोस्ट शेयर किया गया था, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था। इस पोस्ट में बिहारियों की तुलना बीड़ी से की गई थी और न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी इस बात का जमकर आलोचना की थी। लगातार हो रहे विरोध के बाद अब कांग्रेस की केरल इकाई के सोशल मीडिया प्रमुख वीटी बलराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वीटी बलराम पिछले एक साल से केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया और डिजिटल सेल के प्रमुख का कार्यभार संभाव रहे है। बलराम थिरुथाला निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक भी रह चूके है।