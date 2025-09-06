बिहार-बीड़ी पोस्ट विवाद के बीच केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख ने दिया इस्तीफा

केरल कांग्रेस के आधिकारियो सोशल मीडिया अकाउंट से हाल ही में बिहार को लेकर एक विवादिया पोस्ट शेयर किया गया था, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था। इस पोस्ट में बिहारियों की तुलना बीड़ी से की गई थी और न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी इस बात का जमकर आलोचना की थी। लगातार हो रहे विरोध के बाद अब कांग्रेस की केरल इकाई के सोशल मीडिया प्रमुख वीटी बलराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वीटी बलराम पिछले एक साल से केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया और डिजिटल सेल के प्रमुख का कार्यभार संभाव रहे है। बलराम थिरुथाला निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक भी रह चूके है।
कांग्रेस की केरल इकाई के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शुक्रवार को एक पोस्ट शेयर किया गया था। इस पोस्ट में लिखा था, बीड़ी और बिहार, दोनों ही बी से शुरु होते है, अब इन दोनों को ही पाप नहीं माना जा सकता है। यह पोस्ट जीएसटी काउंसिल के बीड़ी पर टैक्स 28% से घटाकर 18% करने के बाद शेयर किया गया था। बता दे कि, बिहार देश में बीड़ी उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में से एक है, और इस उद्योग में देश भर में अनुमानित 70 लाख मजदूर काम करते हैं।
इस पोस्ट को बिहार और वहां के लोगों का अपमान करने माना गया और इसके सामने आने के कुछ ही घंटों के अंदर देशभर के राजनैतिक दलों से इसकी आलोचना होने लगी। हालांकि पोस्ट के वायरल होने के कुछ ही देर बाद इसे डीलीट कर दिया गया था लेकिन इसके बावजूद इसे लेकर विवाद जारी रहा। बिहार की सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के नेताओं ने इसे बिहार की जनता का अपमान बताया। वहीं कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी ने इस विवाद को लेकर कांग्रेस से पल्ला झाड़ लिया और कांग्रेस को बिहार के लोगों से माफी मांगने की सलाह दी।